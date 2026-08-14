Про це заявив заступник міністра освіти Білорусі Олександр Кадлубай, передає БелТА.

Чого навчатимуть білоруських школярів?

Для білоруських десятикласників з вересня 2026 року посилять практичну частину занять з курсу. У межах оновленої програми вони проходитимуть 10-годинний курс із вивчення та керування безпілотниками.

Водночас, за словами Кадлубая, для дівчат суттєво розширили практичний блок медичної підготовки, до якої включили елементи тактичної медицини.

Ми змістили баланс у бік практичних занять і збільшили їх обсяг. Ми відійшли від чистої теорії до конкретних навичок, необхідних у реальних умовах,

– сказав білоруський урядовець.

Він також відзначив результативність проведення 10-денних навчально-польових зборів для десятикласників. Їх організовували, зокрема, у виїзному форматі. Як приклад представник білоруського Міносвіти навів співпрацю з військовою частиною 5448.

Ми бачимо своє завдання в тому, щоб максимально поширити цей досвід на всю Білорусь,

– додав Кадлубай.

ЗМІ нагадали, що мілітаризація освіти в Білорусі посилилась після 2020 року. Окрім обов'язкових зборів для старших класів, ще у дитячих садках відкривали групи "військово-патріотичного" спрямування, а в школах та коледжах хотіли створити відповідні клуби.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін намагається залучити до війни проти України самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Водночас Мінськ підтримує Росію розміщенням техніки та забезпеченням потреб окупаційної армії.