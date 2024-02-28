В ISW оценили угрозу для Украины от Приднестровья

Аналитики из Института изучения войны оценили угрозу для Украины со стороны так называемого Приднестровья. Также они указали на последствия провокации России с пролетом дрона над территорией Молдовы.

По данным украинской стороны, в разгар очередной дроновой атаки на Украину в ночь на 27 февраля российские беспилотники залетели в воздушное пространство Молдовы. Министерство обороны этой страны это отрицает.

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В ISW проанализировали ситуацию в Приднестровье

Аналитики считают, что события, которые происходят в Приднестровье, вряд ли несут военную угрозу для Украины. Однако они с высокой вероятностью повлияют на перспективы европейской интеграции самой Молдовы. И полет российского беспилотника в небе над Молдовой имеет последствия для суверенитета этой страны значительно больше, чем несет угроз для Украины.

Так, по мнению Института изучения войны, российские силы в оккупированной части Молдовы не могут создать серьезной военной угрозы для Украины, если не получают подкреплений. А пока выглядит так, что Россия не способна переправлять его туда быстро и в серьезных масштабах.

ISW не наблюдает никаких четких признаков российских военных приготовлений к вмешательству в Приднестровье или Молдову в целом. Полет беспилотника над воздушным пространством Молдовы имеет больше прямых последствий для суверенитета Молдовы, чем для безопасности Украины,

– говорится в сообщении.

Что предшествовало