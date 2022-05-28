Об этом 24 каналу сообщил военный эксперт Олег Жданов. Он подчеркнул, что российская армия сейчас имеет огненное преимущество над нашими военными, а именно – авиационное и артиллерийское.

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Преимущество врага

По словам Жданова, артиллерия составляет основание огневого поражения противника. Именно поэтому российские кафиры просто уничтожают украинские позиции вместе с нашими защитниками.

Как отметил военный эксперт, так у врагов появляется возможность продвигаться от рубежа к рубежу обороны. В то же время украинские военные вынуждены либо отходить, либо терять людей вместе с рубежом.

Угроза оцепления

Жданов отметил, что продолжение такой тенденции опасно для наших воинов. В частности, может возникнуть риск того, что Вооруженные Силы Украины на Луганщине окажутся в кольце.

К сожалению, такая угроза существует, но вероятность невелика. Благодаря нашему сопротивлению и особенно действиям украинской артиллерии (хотя сейчас ее и недостаточно) мы сопротивляемся и стараемся наносить огненное поражение противнику,

– заявил Жданов.

Он также подчеркнул, что в основном наши защитники удерживают свои рубежи. Кроме того, в некоторых направлениях даже наносят небольшие контрудары и заставляют противника отступать на исходные позиции.

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