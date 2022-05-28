Про це 24 каналу повідомив військовий експерт Олег Жданов. Він наголосив, що російська армія зараз має вогневу перевагу над нашими військовими, а саме – авіаційну та артилерійську.
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Перевага ворога
За словами Жданова, артилерія складає основу вогневого ураження противника. Саме тому російські окупанти просто знищують українські позиції разом з нашими захисниками.
Як зазначив військовий експерт, так у ворогів з'являється можливість просуватися від рубежу до рубежу оборони. Водночас українські військові змушені або відходити, або ж втрачати людей разом з рубежем.
Загроза оточення
Жданов зазначив, що продовження такої тенденції є небезпечним для наших воїнів. Зокрема може виникнути ризик того, що Збройні Сили України на Луганщині опиняться в кільці.
На жаль, така загроза існує, але ймовірність невелика. Завдяки нашому спротиву й особливо діям української артилерії (хоча зараз її й недостатньо) ми чинимо опір та намагаємось наносити вогневе ураження противнику,
– заявив Жданов.
Він також наголосив, що в основному наші захисники утримують свої рубежі. Крім того, на деяких напрямках навіть наносять невеликі контрудари та змушують противника відступати на вихідні позиції.
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Ситуація на Луганщині: останні новини
- Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що через вагомі втрати російські військові були змушені відступити поблизу населених пунктів Сєвєродонецьк, Тошківка та Осколонівка, що на Луганщині. Водночас загарбники далі намагаються вийти в наші тили, аби пошкодити логістичне забезпечення області.
- В угрупованні Об'єднаних сил заявили, що впродовж усієї доби, 27 травня, російські нелюди гатили по 49 українських населених пунктах на Донбасі. Внаслідок обстрілів на Донеччині загинули 4 людину, ще 5 отримали поранення. Водночас інформації щодо потерпілих на Луганщині немає, оскільки через безперервні обстріли важко визначити їхню кількість.
- Російські окупанти авіаударом знищили будівлю кінотеатру в Лисичанську. Зазначається, що там раніше хвались місцеві мешканці, однак, на щастя, їх встигли евакуювати.