Про це 24 каналу повідомив військовий експерт Олег Жданов. Він наголосив, що російська армія зараз має вогневу перевагу над нашими військовими, а саме – авіаційну та артилерійську.

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Перевага ворога

За словами Жданова, артилерія складає основу вогневого ураження противника. Саме тому російські окупанти просто знищують українські позиції разом з нашими захисниками.

Як зазначив військовий експерт, так у ворогів з'являється можливість просуватися від рубежу до рубежу оборони. Водночас українські військові змушені або відходити, або ж втрачати людей разом з рубежем.

Загроза оточення

Жданов зазначив, що продовження такої тенденції є небезпечним для наших воїнів. Зокрема може виникнути ризик того, що Збройні Сили України на Луганщині опиняться в кільці.

На жаль, така загроза існує, але ймовірність невелика. Завдяки нашому спротиву й особливо діям української артилерії (хоча зараз її й недостатньо) ми чинимо опір та намагаємось наносити вогневе ураження противнику,

– заявив Жданов.

Він також наголосив, що в основному наші захисники утримують свої рубежі. Крім того, на деяких напрямках навіть наносять невеликі контрудари та змушують противника відступати на вихідні позиції.

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