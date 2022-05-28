Супутник зафіксував наслідки масованих артилерійських обстрілів

Нові супутникові знімки засвідчують російські військові операції у Лимані й Попасній та поблизу них у міру того, як окупанти захоплюють територію в Луганській та Донецькій областях.

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На знімках Maxar видно розгорнуту російську артилерію, бронетанкові підрозділи, що рухаються з півночі і сходу міста в напрямку Лимана. Також помітні наслідки масованих артилерійських обстрілів, через які було пошкоджено десятки будинків і будівель.



Російська техніка / Фото Maxar



Зруйновані будівлі та російська техніка / Фото Maxar

На південний схід від Попасної і по всьому місту видно значні руйнування. Російські військові частини можна побачити дислокованими у Попасній та на всій території.



Наслідки російських обстрілів / Фото Maxar



Російські позиції / Фото Maxar

Супутникові знімки Maxar за останні 48 годин зафіксували російську бронетанкову частину, яка розгорнута вздовж дороги в Попасній. Також помітні наслідки потужного артилерійського обстрілу.



Супутниковий знімок Попасної / Фото Maxar

Також зафіксовано, що російські війська дислокувалися в селищі Колодязі, що приблизно за 11 кілометрах на північний схід від Лимана. Транспортні засоби розміщені біля будівель по всьому місту.



Російська техніка у селищі Колодязі / Фото Maxar

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