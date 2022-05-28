Спутник зафиксировал последствия массированных артиллерийских обстрелов
Новые спутниковые снимки свидетельствуют о российских военных операциях в Лимане и Попасной и вблизи них по мере того, как оккупанты захватывают территорию в Луганской и Донецкой областях.
Достойно внимания 30 000 уничтоженных российских оккупантов и множество техники: свежие потери врага по состоянию на 28 мая
На снимках Maxar видна развернутая русская артиллерия, бронетанковые подразделения, двигающиеся с севера и востока города в направлении Лимана. Также заметны последствия массированных артиллерийских обстрелов, из-за которых были повреждены десятки домов и построек.
Российская техника / Фото Maxar
Разрушенные здания и российская техника / Фото Maxar
К юго-востоку от Попасной и по всему городу видны значительные разрушения. Российские воинские части можно увидеть дислоцированными в Попасной и всей территории.
Последствия российских обстрелов.
Российские позиции / Фото Maxar
Спутниковые снимки Maxar за последние 48 часов зафиксировали российскую бронетанковую часть, развернутую вдоль дороги в Попасной. Также заметны последствия мощных артиллерийских обстрелов.
Спутниковый снимок Попасной / Фото Maxar
Также зафиксировано, что российские войска дислоцировались в поселке Колодец, что примерно в 11 километрах северо-восточнее Лимана. Транспортные средства расположены возле построек по всему городу.
Российская техника в поселке Колодцы / Фото Maxar
Какая ситуация на Донбассе
- В Генштабе ВСУ заявили, что на Донбассе сейчас продолжаются наиболее ожесточенные бои. Сообщается, что враг ушел в активное наступление . В частности, на Лиманском направлении огонь не утихает.
- Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко 27 мая сообщил, что большинство Лимана контролируют российские кафиры. Заметим, что силы агрессора за эту неделю также смогли оккупировать Светлодарск .
- Крайне напряженная ситуация в Луганской области. 25 мая глава Луганской ОВ Сергей Гайдай сообщил, что вооруженные силы России оккупировали уже 95% территории Луганщины .
- 26 мая шли жесткие бои за Северодонецк: вражеской ДРГ удалось зайти в гостиницу "Мир". В то же время украинские воины ликвидировали двух оккупантов .
- Сергей Гайдай заверил, что Северодонецк не оцеплен , но находится под постоянными обстрелами россиян. Депутат и член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский информировал, что враг взял наших защитников в полукольцо .
- Вместе с тем украинские военные продолжают героически держать оборону: в течение 27 мая на Донбассе было отбито 8 атак врага .
Это важно – оперативная информация от Генштаба ВСУ: смотрите видео