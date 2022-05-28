Спутник зафиксировал последствия массированных артиллерийских обстрелов

Новые спутниковые снимки свидетельствуют о российских военных операциях в Лимане и Попасной и вблизи них по мере того, как оккупанты захватывают территорию в Луганской и Донецкой областях.

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На снимках Maxar видна развернутая русская артиллерия, бронетанковые подразделения, двигающиеся с севера и востока города в направлении Лимана. Также заметны последствия массированных артиллерийских обстрелов, из-за которых были повреждены десятки домов и построек.



Российская техника / Фото Maxar



Разрушенные здания и российская техника / Фото Maxar

К юго-востоку от Попасной и по всему городу видны значительные разрушения. Российские воинские части можно увидеть дислоцированными в Попасной и всей территории.



Последствия российских обстрелов.



Российские позиции / Фото Maxar

Спутниковые снимки Maxar за последние 48 часов зафиксировали российскую бронетанковую часть, развернутую вдоль дороги в Попасной. Также заметны последствия мощных артиллерийских обстрелов.



Спутниковый снимок Попасной / Фото Maxar

Также зафиксировано, что российские войска дислоцировались в поселке Колодец, что примерно в 11 километрах северо-восточнее Лимана. Транспортные средства расположены возле построек по всему городу.



Российская техника в поселке Колодцы / Фото Maxar

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