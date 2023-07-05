Угроза теракта россиян на ЗАЭС: хронология 497 дня войны

Российские войска находятся в Украине. Однако ВСУ смело работают, чтобы выгнать врагов.

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2:53 Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции. Главы государств обсудили предварительные оборонные договоренности, а также достигли новых.

Что касается ситуации в России, то украинский лидер подчеркнул – после мятежа Пригожина у страны-агрессорки закрывается окно возможностей, а у нас открывается.

Украинский лидер предупредил Макрона о подготовке оккупационными войсками опасных провокаций на Запорожской АЭС.

1:30 Украинская разведка на фоне угрозы теракта россиян на Запорожской АЭС заявила, что единственным возможным способом гарантировать безопасность на станции является выведение оккупационных войск из нее. Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что это реально.

Вопрос, будет ли это составной частью большего комплекса мер и событий, связанных с деоккупацией украинских территорий, которую осуществляют украинские Силы обороны,

– добавил он.