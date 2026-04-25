Лукашенко это не выгодно: в СНБО предположили возможную угрозу со стороны Беларуси

В Беларуси на границе с Украиной наблюдается определенная активность, в частности создается дорожная инфраструктура, а также артиллерийские позиции. Минск очевидно к чему-то готовится.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко объяснил в разговоре с 24 Каналом, существует ли угроза для Украины с белорусской территории. Также глава ОПУ Кирилл Буданов считает, что потенциально на границе с Беларусью возможно обострение, однако ситуация находится под контролем Украины.

К теме Отчаянный шаг Путина: что задумал Кремль в отношении Лукашенко и реально ли наступление из Беларуси

Какие последствия для Лукашенко, если он втянется в войну?

"В этом месяце угрозы как от российских, так и от белорусских войск с территории Беларуси точно нет. Россияне не стягивают туда в большом количестве свои силы. А сама белорусская армия не мобилизована и не готова к серьезным движениям", – отметил Коваленко.

В то же время логистика, которая строится на территории Беларуси, по словам руководителя ЦПИ, имеет оборонительный, не наступательный характер.

Обратите внимание! Недавно Александр Лукашенко заявил, что сейчас война между Европой и Беларусью невозможна, потому что европейцы этого не хотят, ведь это "для них плохо закончится". Также он уверен, что войны с территории Беларуси против Польши и Литвы невозможны. Однако он предупредил Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и "в какой-то степени" Украину, что "упаси их Господь осуществить агрессию против Беларуси". Лукашенко отметил, что Минск не хочет войны и не собирается воевать, если Беларусь "не будут втягивать в эту войну", тогда ей "не придется отвечать".

Однако Россия, по его мнению, заинтересована в том, чтобы втянуть Беларусь в полноценную войну, и горизонт ее планирования может быть на годы вперед. Именно поэтому в Беларуси сначала строят оборонительные сооружения. Затем туда будут завозить контингенты российских или совместных войск для планирования дальнейших операций наступательного характера.

Опасность со стороны Беларуси будет сохраняться для Украины. Там будут изготавливать "Шахеды" и готовят центры управления ими. В то же время, будут ли они лететь из Беларуси на украинскую территорию, покажет время,

– подчеркнул Андрей Коваленко.

Если же из Беларуси начнут применять "Шахеды" по Украине, то это, уверен руководитель Центра противодействия дезинформации, напрямую втянет Александра Лукашенко в войну с тем, что в дальнейшем он может потерять свой режим. Тогда Беларусь полностью перейдет под контроль российских агентов, замаскированных под государственных деятелей.

Коваленко предположил, что неизвестно, что будет с самим Лукашенко в результате этих возможных событий. Вероятно, его самого такой их ход не устроит. Поэтому будет интересно за этим наблюдать.

Какова ситуация в Беларуси?

Лукашенко 17 апреля подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу. Согласно документу, в 2026 году состоится призыв в Вооруженные силы и органы пограничной службы граждан Беларуси мужского пола в возрасте до 27 лет из офицеров запаса. Это касается офицеров, которые не проходили срочную службу или службу в резерве и не имеют права на отсрочку.

Как пояснил основатель белорусского "Белого легиона" Сергей Бульба, этот призыв офицеров происходит уже около 10 лет. Речь идет о тех, которые закончили военные кафедры, но не имеют военного опыта. Их призывают ровно на 45 дней для прохождения минимального обучения, поэтому это не означает "укрепление белорусского войска".

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что в Беларуси фиксируется подготовка к перегруппировке сил и рост военной активности. В частности, в приграничных районах страны происходит развитие дорожной инфраструктуры в направлении Украины и обустройство артиллерийских позиций. Это может свидетельствовать о возможности со стороны России втягивания Беларуси в войну.