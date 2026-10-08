Великобритания и Германия заключат договоренности для противодействия диверсиям и кибератакам

Великобритания объявила о заключении партнерства с Германией для совместного противодействия гибридным угрозам, диверсиям и кибератакам. Страны сосредоточат свои усилия на выявлении и противодействии враждебной деятельности, прежде всего со стороны России, с целью защиты критически важной инфраструктуры.

Как сообщила пресс-служба британского правительства, премьер-министр Великобритании Энди Бернем планировал посетить Берлин 8 октября для встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Детали сотрудничества Великобритании и Германии

Отмечается, что две крупнейшие экономики Европы – Великобритания и Германия – и ведущие инвесторы в оборонной отрасли согласуют партнерство в противодействии гибридным угрозам.

Совместная работа предусматривает обмен информацией и координацию в области мониторинга для укрепления устойчивости к кибератакам и диверсиям, угрожающим коллективной безопасности европейских стран. Ожидается, что такое сотрудничество значительно ослабит способность враждебных субъектов действовать на территории Европы. Целью сторон является выявление и срыв гибридной деятельности, откуда бы она ни исходила.

Атаки на нашу инфраструктуру, наши предприятия и наши демократии – это не отдаленная угроза. Они проникают в дома и на рабочие места людей и направлены на то, чтобы сделать нас более слабыми и более разобщенными. Великобритания и Германия объединяют усилия, чтобы выявлять, разоблачать и пресекать эту деятельность,

– подчеркнул британский премьер.

В ходе своей первой личной встречи Энди Бернем и Фридрих Мерц также должны были обсудить вопрос поддержки Украины. Кроме того, лидеры могли затронуть тему реагирования на нестабильность на Ближнем Востоке.

Отдельной темой переговоров в Берлине стало преодоление последствий возможных перебоев в глобальных торговых маршрутах, в частности в Ормузском проливе.

Напомним, США вывели свои бомбардировщики B-1 с британской авиабазы RAF Fairford после того, как стало известно о подготовке террористической атаки на базу.

До этого, 27 сентября, возле авиабазы задержали пятерых подозреваемых в подготовке теракта по заказу иностранного государства.