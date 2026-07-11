Россия значительно активизировала информационную войну против Запада в ответ на успешные удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам инфраструктуры. Об этом во время брифинга в Министерстве обороны сообщил глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, передает ERR.

Как Россия проводит информационные атаки против стран Балтии и Финляндии?

По данным эстонской разведки, Кремль чрезвычайно остро реагирует на эти атаки. Для нивелирования успехов ВСУ Москва использует враждебную антизападную риторику, прямые угрозы и демагогию. Главным обвинением Кремля является утверждение, что успех украинских операций обеспечивается исключительно поддержкой и помощью со стороны западных партнеров.

В рамках этой информационной операции Россия также проводит атаки на страны Балтии и Финляндию. В частности, якобы они позволяют украинским военным использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов по российской территории.

Кроме того, россияне говорят и о якобы намерениях стран Балтии массово депортировать русскоязычное население, а также о планах размещения ядерного оружия в Финляндии или Литве.

К тому же Кремль иногда стал говорить не о так называемой "специальной военной операции", а о полномасштабной войне. А изменилась российская риторика из-за того, что ряд европейских стран и США поддерживают Украину информацией, разведданными, снаряжением и вооружением.

Для подкрепления этих нарративов руководитель отдела по правам человека и многостороннему сотрудничеству МИД России Григорий Лукьянцев заявлял о якобы готовящихся депортациях со стороны прибалтийских стран.

Все эти заявления, скорее всего, служат целям скоординированной информационной операции, вероятная цель которой – вызвать на Западе ощущение угрозы в связи с возможной эскалацией и подорвать единство в дальнейшей поддержке Украины,

– сказал Антс Кивисельг.

Он добавил, что разговоры о возможных военных приготовлениях России в направлении стран Балтии являются частью информационного давления, поскольку реальных признаков подготовки военной операции в этом регионе пока нет.

Что известно об ударах по российским НПЗ?

Украина наносит удары по российской энергетической инфраструктуре с беспрецедентной интенсивностью. Только с начала 2026 года по российским НПЗ было нанесено не менее 194 удара, что привело к серьезному дефициту топлива в некоторых регионах России.

В ответ на успешные действия украинских сил оккупанты активизировали обстрелы АЗС. Враг буквально охотится на украинские заправки.