Угроза во время войны будет существовать постоянно, – Маляр о вероятном наступлении на Киев

Пока Россия воюет против Украины, угроза оккупации со стороны российских захватчиков будет сохраняться по всей территории Украины.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире общеукраинского марафона, передает 24 канал.

Важно Нам нужна мобилизация значительного количества людей, – Маляр

Она сказала, что говорится, в том числе и о ракетных обстрелах. Сейчас русские войска перегруппируют свои подразделения.

То есть то, что они вывели свои подразделения из Киевской, Черниговской областей, на самом деле это не их добрая воля. На самом деле украинские Вооруженные Силы сделали россиян небоеспособными и они были вынуждены уйти,

– объяснила Маляр.

По ее словам, оккупанты пытаются восстановить свои подразделения только для того, чтобы потом снова наступать. Они увеличивают количество техники вдоль границы Украины.

"Они сейчас усиливают разведку и отмечают новые направления. Они имели определенную стратегию в начале войны, как только она не сработала, россияне были вынуждены срочно менять свою тактику. И что они еще делают – высчитывают наши слабые места", – констатировала заместитель министра обороны.

Это может вас заинтересовать – Бутусов считает, что война может затянуться на годы: смотрите видео