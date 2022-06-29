Вероятность вторжения на Львовщину и игра на руку Путину: может ли Лукашенко напасть на Украину

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко постепенно втягивает страну в войну, превратив ее в плацдарм для вооруженных сил России, которые атакуют Украину.

К вероятному наступлению со стороны Беларуси начала готовиться Львовская область – в регионе возводятся дополнительные инженерные и оборонительные сети. Возможно ли прямое присоединение Лукашенко и белорусской армии к российскому вторжению на территорию Украины – сайт 24 канала разбирался с экспертами.

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"Милитаристские игры "играют на руку" России"

С первого дня полномасштабного вторжения России в Украину со стороны Республики на украинские села и города улетают ракеты. По мнению белорусского эксперта Валерия Карбалевича, такие действия направлены на продемонстрирование лояльности России. Но спрогнозировать, будет ли нападение со стороны Беларуси трудно.

Однако, если говорить об уровне вероятности нападения, то она на сегодняшний день не высока. Высока она была в начале войны, когда с территории Беларуси осуществлялась сухопутная атака на Киев.

Тогда участие Вооруженных сил Беларуси имело некий фактический военный смысл. Сейчас, когда российские войска из-под Киева ушли и переместились на Донбасс, трудно представить, что армия Беларуси самостоятельно вдруг попытается атаковать Украину. Какого-либо практического военного смысла в этом я не вижу. Всю эту активность на границе и милитаристские игры, проводимые сегодня белорусскими властями, я вижу как демонстрацию лояльности России,

– отметил эксперт.

Также это определенным образом отвлекает внимание и силы Украины от Донбасса, что опять же "играет на руку России". Кроме того, на ситуацию влияет еще один фактор. В частности, то, что на стороне Украины воюют белорусские добровольцы – полк Кастуся Калиновского. Командиры этого подразделения заявили о том, что "завершат дело в Украине, а затем пойдут освобождать Беларусь от лукашенковского режима".

28 июня первый заместитель главы Львовской военно-гражданской администрации Андрей Годик заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси остается высокой , поэтому регион готовится ко всем возможным сценариям развития событий. В частности, во Львовской области сооружают дополнительные оборонные и инженерные сети.

Эксперт не видит военного смысла в нападении на Украину со стороны Беларуси / Фото из фейсбука Карбалевича

Эти заявления очень поразили белорусское политическое руководство. На этот счет высказывался Лукашенко и другие руководители силовых структур. К тому же, они заявляли, что "не боятся этого и легко с этим справятся". Но сам факт, что это стали комментировать, означает беспокойство Лукашенко.

Поэтому эти мобилизации на границе в какой-то степени являются определенным ответом, результатом и превентивной реакцией на заявления белорусских подразделений, воюющих на стороне Украины,

– добавил политический обозреватель.

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В то же время, ракетные обстрелы со стороны Беларуси, по мнению специалиста, будут продолжаться. И на этот счет уже есть информация, что из России перевозятся новые ракеты. Но какого-либо практического военного смысла в этом нет.

Это, скорее, имеет психологический смысл – подействовать на украинское общество и деморализовать украинское общество, чтобы оно потребовало у политического руководства Украины прекратить войну и идти на уступки на любых условиях, лишь бы закончить войну.

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"Цель – оттянуть внимание украинских сил от главного направления удара"

По мнению комментатора по вопросам международной политики и безопасности, редактора белорусского телевидения "Белсат", которое вещает из Варшавы, Сергея Пелясы, если Лукашенко отдаст приказ, или ему такой приказ отдадут из Москвы, то армия Беларуси будет его выполнять. Однако, вопрос заключается в том, как она это будет выполнять и насколько эффективным и полномасштабным будет это участие.

Если речь пойдет о том, чтобы белорусские силы вмешались в войну против Украины, то сначала это не будет наземное вторжение. Вероятнее всего, это будут обстрелы ракетами. Если дойдет до того, что Лукашенко согласится на то, чтобы вмешаться активно в агрессию, то началось бы с того, что вооруженные силы Беларуси использовали бы также ракетную артиллерию,

– заметил Пеляса.

Например, Лукашенко мог бы использовать ракетные комплексы "Полонез", которые могут уничтожать цели на расстоянии в 300 километров и которые есть на вооружении Беларуси. Это означает, что они могли бы атаковать северные областные центры Украины – Луцк, Ровно, Житомир и Киев.

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Кроме того, на вооружении у Беларуси есть устаревшие ракетные комплексы "Точка-У". Могут быть использованы также российские воздушные силы. Такого рода участие не нанесет потерь белорусской стороне. Эти потери могут наступить, только если Украина нанесет удар по территории Беларуси.

Что касается наземной операции, то я считаю, что это маловероятно. Однако, не надо эту вероятность исключать. Я думаю, что не смотря на все "страшилки" и заявления о дислокации российских войск к границе, это маловероятно,

– подчеркнул Пеляса.

Наземное вторжение Беларуси в Украину – маловероятно, считает Пеляса / Фото из фейсбука эксперта

Скорее всего, Лукашенко размещает небольшие официальные силы Беларуси на границе, чтобы отвлечь внимание украинских сил от главного направления удара. То есть, от Востока и Юга Украины. Вторая цель – это продемонстрировать, что он сдерживает "угрозу" со стороны Украины.

Власть Лукашенко базируется на спонсорстве Путина и на силовых структурах, часть которых напрямую связана с ним преступлениями и тех, карьера которых зависит от него,

– подчеркнул эксперт.

Кроме того, самопровозглашенный президент использует тезис, что Беларусь сдерживает силы НАТО, что он прикрывает западный фланг так называемого союзного государства. Он это использует, чтобы не вмешиваться и не направлять белорусские силы в Украину, потому что поддержка этой идеи в белорусском обществе достаточно низкая.

Белорусы, пояснил Пеляса, не очень активно выступают против присутствия российских сил у себя в государстве. Однако, Лукашенко не является легитимным президентом. Он не имеет права разрешать каким-либо иностранным войскам находиться на территории Беларуси.

По словам эксперта, за последние два года диктатору удалось более-менее вернуть контроль над обществом методом массовых репрессий и преследований. Однако, если будут приходить "грузы 200", то реакция общества будет негативной для самого же Лукашенко.

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