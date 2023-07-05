Об этом 24 Каналу сказал политолог Игорь Рейтерович. Российские захватчики очень долго готовили провокацию на ЗАЭС и вряд ли отказались от своих планов.

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"Здесь могут быть два варианта: либо враг попытается во всем обвинить Украину, либо, прикрываясь провокацией, совершит так называемый "жест доброй воли" и выставит себя чуть ли не героем перед собственным населением. Мол, мы спасли своих военных, а украинцы готовы даже взрывать станции, чтобы продолжать эту борьбу», – считает политический эксперт.

Консультации с партнерами

Отсутствие публичных заявлений со стороны мировых лидеров не означает отсутствия внимания к рискам, связанным с действиями россиян на электростанции. Во-первых, ключевые спутники сосредоточены над ЗАЭС и очень внимательно следят за происходящим, во-вторых, наши партнеры, используя закрытые каналы, оказывают постоянное давление на российский режим с целью атомного сдерживания.

"Однако консультации, переговоры и непубличное давление на врага не стоит переоценивать. Соответствующие решения в России принимаются не рационально, а иррационально. В любой момент такая команда может быть отдана", – предостерег Рейтерович.

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Дополнительное давление на Украину

Вражеские силы надеялись использовать атомную угрозу как рычаг влияния на Украину. Ожидалось, что, учитывая потенциальную опасность, мир снова потребует от нас сесть за стол переговоров с путинским режимом.

Я не исключаю, что они специально демонстративно сливали определенную информацию, потому что хотели эту тему вывести в топовую. То есть политика России – использовать болезненные точки, чтобы вынудить нас к переговорам и заморозить эту войну,

– объяснил политический эксперт.