Про це 24 Каналу сказав політолог Ігор Рейтерович. Російські загарбники дуже довго готували провокацію на ЗАЕС і навряд чи відмовилися від своїх планів.

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"Тут можуть бути два варіанти: або ворог спробує у всьому звинуватити Україну, або, прикриваючись провокацією, здійснить так званий "жест доброї волі" і виставити себе ледь не героєм перед власним населенням. Мовляв, ми врятували своїх військових, а українці готові навіть підривати станції, щоб продовжувати цю боротьбу", – вважає політичний експерт.

Консультації із партнерами

Відсутність публічних заяв з боку світових лідерів не означає відсутність уваги до ризиків, пов’язаних із діями росіян на електростанції. По-перше, ключові супутники зосереджені над ЗАЕС і дуже уважно слідкують за подіями, по-друге, наші партнери, використовуючи закриті канали, здійснюють постійний тиск на російський режим з метою атомного стримування.

"Однак консультації, перемовини та непублічний тиск на ворога не варто переоцінювати. Відповідні рішення у Росії приймаються не раціонально, а ірраціонально. У будь-який момент така команда може бути віддана", – застеріг Рейтерович.

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Додатковий тиск на Україну

Ворожі сили сподівалися використати атомну загрозу як важіль впливу на Україну. Очікувалося, що, з огляду на потенційну небезпеку, світ знову вимагатиме від нас сісти за стіл переговорів із путінським режимом.

Я не виключаю, що вони спеціально демонстративно зливали певну інформацію, тому що хотіли цю тему вивести у топову. Тобто політика Росії – використовувати болючі точки, щоб змусити нас до перемовин і заморозити цю війну,

– пояснив політичний експерт.