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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Угроза безопасности: в Европарламенте прокомментировали конфликт в Азовском море

      695 Читати новину українською
      Европарламент
      Европарламент / Фото из открытых источников

      Обострение ситуации в Азовском море может представлять угрозу для европейской безопасности. В Европарламенте призывают РФ принять меры для деэскалации.

      Об этом говорится в заявлении, которое подписали шесть руководителей комитетов и делегаций Европейского парламента.

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      "Мы требуем, чтобы Россия вела себя ответственно и немедленно приняла меры для деэскалации ситуации, которая потенциально может представлять угрозу европейской безопасности и стабильности", – говорится в заявлении.

      Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу судоходства в Керченском проливе и призываем все стороны к немедленной деэскалации ситуации. Строительство Керченского моста без согласия Украины уже является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины и привело к милитаризации Азовского моря, а также к дальнейшему обострению конфликта,
      – заявили в Европарламенте.

      Отдельно парламентарии отметили, что принимают во внимание сегодняшние обсуждения в Раде относительно военного положения и внимательно следят за связанным с этим развитием событий.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. В результате 6 украинских воинов получили ранения. Россия захватила три украинских судна.

      В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, и президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения и подписал соответствующий указ.

      Что такое военное положение?
      Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, его должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должна содержаться в Указе Президента.

      Теги: Новости политики Украина – Россия Конфликт в Азовском море Европарламент
      Источник: 24 канал
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