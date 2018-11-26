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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Загроза для безпеки: у Європарламенті прокоментували конфлікт в Азовському морі

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      Європарламент
      Європарламент / Фото з відкритих джерел

      Загострення ситуації в Азовському морі може становити загрозу для європейської безпеки. В Європарламенті закликають РФ вжити заходи для деескалації.

      Про це йдеться у заяві, яку підписали шість керівників комітетів та делегацій Європейського парламенту.

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      "Ми вимагаємо, щоб Росія поводилася відповідально і негайно вжила заходів для деескалації ситуації, яка потенційно може становити загрозу європейській безпеці та стабільності", – йдеться у заяві.

      Ми очікуємо, що Росія відновить свободу судноплавства в Керченській протоці і закликаємо всі сторони до негайної деескалації ситуації. Будівництво Керченського моста без згоди України вже є порушенням суверенітету і територіальної цілісності України і призвело до мілітаризації Азовського моря, а також до подальшого загострення конфлікту,
      – заявили у Європарламенті.

      Окремо парламентарі зазначили, що беруть до уваги сьогоднішні обговорення в Раді стосовно воєнного стану та уважно стежать за пов’язаним із цим розвитком подій.

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм. Внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Росія захопила три українських судна.

      У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      У ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, і президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану і підписав відповідний указ.

      Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

      Теги: Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини політики Європарламент
      Джерело: 24 канал
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