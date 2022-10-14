Угрожает от 2 до 5 лет: в Испании на украинку из-за россиян хотят "повесить" дело

В Испании против украинки пытаются сфабриковать дело о нападении на полицейского. Из-за неадекватных россиян ей грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

Однако все произошло с точностью до наоборот – представители правоохранительных органов напали на женщину. Об этом 24 каналу сказала глава ОО "Моя новая страна" Светлана Нужна.

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Что произошло

9 мая 2022 года в Мадриде проходил "Бессмертный полк" россиян. Светлана Нужна зашла в колонну активистов с плакатом "Россияне, за что вы нас убиваете?" После этого ее забрали правоохранители и доставили в отделение. Теперь женщину будут судить за "избиение полицейского". "Они говорят, что я на них напала. Хотя очень хорошо видно, что этого не было", – сказала женщина.

На мне висит это уголовное дело, и меня должно судить вот-вот. У меня нет нормального адвоката, до сих пор пытаюсь достучаться до нашего посольства, чтобы мне помогли,

– сказала глава ОО "Моя новая страна".

Кроме этого, россияне написали на Нужну заявление, будто она угрожала им расправой. "Я работала с россиянами и обращалась к ним, чтобы они помогли остановить войну в Украине. Те, кто за Путина, себя проявили. Они начали ко мне очень плохо относиться на работе", – отметила активистка.

Впоследствии она решила спросить прямо: "Действительно ли вы поддерживаете массовые убийства украинцев?". Россиянки ответили, что имеют право убивать украинцев.

"Я не смогла пропустить и простить эти слова, поэтому решила подать заявление в полицию, что они угрожают моей жизни и жизни других украинцев. Через 4 дня уже 4 россиянки написали на меня обратное заявление – будто я угрожала им убийством", – рассказала Светлана Нужна.

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Суд через 6 дней

По словам Нужной, впервые со своим правозащитником она увидится в день судебного заседания. Ей придется защищаться против четырех россиянок и их адвоката.

Я сделала видеообращение к испанцам и украинцам, чтобы они пришли на суд поддержать меня. Мой друг из Испании разместил его на своей странице в Фейсбуке, и вчера адвокат россиянок писал ему и угрожал: "Если ты не удалишь это видео – будешь соучастником ее преступления",

– поделилась общественная активистка.

Да, россияне очень боятся огласки. В то же время украинка верит, что ее услышат.

"Благодарю вас, что я могу донести свою проблему. Верю, что кто-то все-таки придет, ведь это не мое дело, а наше дело. Я считаю, что европейские страны должны стать тем местом, где украинцы и россияне будут выяснять отношения в судах", – уверяет она.

С гражданами государства-агрессора нужно разобраться раз и навсегда. Нужна убеждена, что россияне должны ответить на вопрос: "За что вы убиваете украинцев?".