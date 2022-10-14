Однак усе сталося з точністю до навпаки – представники правоохоронних органів напали на жінку. Про це 24 каналу сказала голова ГО "Моя нова країна" Світлана Нужна.

Варте уваги Росія – хижак, який прагне повернути часи імперії, – інтерв'ю з Марціном Заборовським

Що сталося

9 травня 2022 році у Мадриді проходив "Безсмертний полк" росіян. Світлана Нужна зайшла у колону активістів з плакатом "Росіяни, за що ви нас вбиваєте?". Після цього її забрали правоохоронці й доправили у відділок. Тепер жінку судитимуть за "побиття поліцейського". "Вони кажуть, що я на них напала. Хоча дуже добре видно, що цього не було", – сказала жінка.

На мені висить ця кримінальна справа, і мене мають судити ось-ось. Я не маю нормального адвоката, досі намагаюся достукатися до нашого посольства, щоб мені допомогли,

– сказала голова ГО "Моя нова країна".

Окрім цього, росіяни написали на Нужну заяву, начебто вона погрожувала їм розправою. "Я працювала з росіянками й зверталася до них, аби вони допомогли зупинити війну в Україні. Ті, хто за Путіна, себе проявили. Вони почали до мене дуже погано ставитися на роботі", – зауважила активістка.

Згодом вона вирішила запитати прямо: "Чи справді ви підтримуєте масові вбивства українців?". Росіянки відповіли, що мають право вбивати українців.

"Я не змогла пропустити та пробачити ці слова, тож вирішила подати заяву у поліцію, що вони загрожують моєму життю та життю інших українців. Через 4 дні вже 4 росіянки написали на мене зворотну заяву – буцімто я погрожувала їм вбивством", – розповіла Світлана Нужна.

Росіяни погрожують українці вбивством – за що її судитимуть: дивіться відео

Суд через 6 днів

За словами Нужної, вперше зі своїм правозахисником вона побачиться у день судового засідання. Їй доведеться боротися проти чотирьох росіянок та їхнього адвоката.

Я зробила відеозвернення до іспанців та українців, аби вони прийшли на суд мене підтримати. Мій друг з Іспанії розмістив його у на своїй сторінці у Фейсбуці, і вчора адвокат росіянок писав йому і погрожував: "Якщо ти не зітреш це відео – будеш співучасником її злочину",

– поділилася громадська активістка.

Так, росіяни дуже бояться розголосу. Натомість українка вірить, що її почують.

"Дякую вам, що я можу донести свою проблему. Вірю, що хтось все-таки прийде, адже це не моя справа, а наша справа. Я вважаю, що європейські країни мають стати тим місцем, де українці та росіяни з'ясовуватимуть стосунки у судах", – запевняє вона.

З громадянами держави-агресорки потрібно розібратися раз і назавжди. Нужна переконана, що росіяни мусять дати відповідь на питання: "За що ви вбиваєте українців?".