Угрожают санкциями: у России "пригорает" из-за марша памяти Бандеры в Киеве

В России заявили, что якобы проведение марша в честь Степана Бандеры является "поощрением национализма". Также там убеждены, что за это якобы нужно вводить санкции.

Соответствующее заявление опубликовал в телеграме спикер нелегитимной Госдумы России Вячеслав Володин. Он отреагировал на события 1 января в Киеве.

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В традиционной для российской пропаганды манере политик заявил, будто бы националистическая идеология направлена ​​"против всех".

За поощрении национализма необходимо спрашивать с ее (речь об Украине – 24 канале) руководства, вводить санкции, делать все, чтобы не допустить его возрождения в Европе,

– заявил политик Думы.

Он привычно вспомнил нацизм и назвал главу Провода ОУН(б) Степана Бандеру одним из "лидеров нацизма".

Он выдал абсолютно традиционные для якобы кремлевской пропаганды месседжи: "Недопустимо, когда в 21 веке снова прославляют лидеров нацизма, которые организовывали зверства, были пособниками фашистов, сжигали дотла села, убивали стариков, женщин, детей, младенцев. Украина скатывается к трагическому прошлому, против которого боролся не только Советский Союз, но США и Англия".

Российский политик считает, что марш в Киеве должен осудить Европарламент, ПАСЕ и ОБСЕ.

Коротко о марше Степана Бандеры к 113-летию со дня рождения

1 января 113 лет назад родился украинский политический деятель, теоретик и идеолог украинского национального движения 20 века, глава Провода ОУН(б) Степан Бандера.

В честь него в Киеве прошло факельное шествие, в котором приняли участие ориентировочно тысяча человек.

В этот же день чтили память Степана Бандеры во Львове. В частности, к памятнику деятелю пришли жители города, нардепы и руководители города и области.

Впоследствии марш был осужден в Израиле. Там заявили, что прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине.

Ранее глава МИД Израиля Яир Лапид рассказал, что тесно общается с российским коллегой Сергеем Лавровым. Они обсуждают укрепление отношений двух стран. Лапид добавил, что Россия является одним из наиболее значимых и важных партнеров Израиля.

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Полный текст публикации Вячеслава Володина

В Украине забывают, что националистическая идеология не может быть направлена ПРОТИВ одних, но быть ЗА других. Она направлена против всего человечества.

Недопустимо, когда в XXI веке снова прославляют лидеров нацизма, которые организовывали зверства, были пособниками фашистов, сжигали дотла деревни, убивали стариков, женщин, детей, младенцев.

Происходящее на Украине должно быть осуждено Европарламентом, ПАСЕ и ПА ОБСЕ.

За поощрение национализма необходимо спрашивать с ее руководства, вводить санкции, делать все, чтобы не допустить его возрождения в Европе.