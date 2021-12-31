Угрожал нацбезопасности: Косово высылает из страны российского дипломата

В Косово сотрудника миссии ООН от России объявили персоной нон грата. Причиной стала его вредная деятельность.

Именно эта деятельность нарушает нацбезопасность. Об этом сообщила министр иностранных дел Косово Доника Гервалла.

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В Косово объявили персоной нон грата сотрудника миссии ООН от России

По требованию премьера республики Косово Альбина Курти сегодня (речь идет о 31 декабря – 24 канал) я вынесла объявить персоной нон грата представителя России в МООНК (миссия ООН в Косово – 24 канал) из-за его вредной деятельности, которой нарушается национальная безопасность страны,

– заявила Гервала.

Она также пояснила, что решение уже сообщили силовикам. Там также пояснили, что страна и в дальнейшем будет сотрудничать с международными союзниками. В частности речь идет о США, Европе и НАТО. Все для того, чтобы предотвратить любые попытки России дестабилизировать ситуацию в Косово.

В Москве заявили о провокации

По данным российского "Интерфакса" в посольстве России в Белграде, что в Сербии, заявили – расценивают это решение как очередную антироссийскую и антиооновскую провокацию, введенную, якобы, "чтобы выслужиться перед западными менторами".

Москва расценивает решение косовских властей о высылке российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) как провокацию против России и ООН, которая не имеет правовых последствий,

– говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что призывают администрацию ООН Косово "в полной мере обезопасить российских сотрудников".

Коротко о выдворении дипломатов России из Косово

22 октября 2021 года президент Косово Вйоса Османи поручила выслать из страны 2 российских дипломатов. Их также объявили персонами нон грата.

Османи заявила, что дипломаты угрожают национальной безопасности.

В частности Косово настроено на решительную борьбу с действиями России и ее союзников, стремящихся разрушить достижения страны. Деяния Москвы политик назвала "губительными".

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По требованию премьера республики Косово Альбина Курти сегодня я вынесла объявить персоной нон грата представителя России в МООНК из-за его вредной деятельности, которой нарушается национальная безопасность страны.

Республика Косово будет еще более тесно сотрудничать со своими международными союзниками, особенно американцами, европейцами и НАТО, чтобы предотвратить любые дестабилизирующие усилия России в нашем регионе.

Определение и путь Республики Косово к НАТО, ЕС, а затем членство в ООН являются необратимыми. Уверяем граждан Республики Косово, что заведения будут оставаться настороженными каждый день и будут стоять на защите безопасности и конституционного порядка нашей страны, когда это будет необходимо.