Угрожал ножом и носил запрещенную символику: в Киеве задержали правонарушителя

В одном из столичных парков мужчина с георгиевской лентой угрожал прохожим ножом. Его задержали и передали полиции.

Правонарушителем оказался ценитель "русского мира". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Муниципальную охрану Киева.

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Угрожал ножом прохожим в парке

Инцидент произошел в парке "Киото", что в Деснянском районе столицы. К патрульным "Муниципальной охраны" обратились два человека, которые рассказали, что неизвестный мужчина угрожал им ножом.

Охранники нашли вероятного правонарушителя. Им оказался местный житель 1975 года рождения.

В Киеве мужчина угрожал ножом прохожим / Фото Муниципальной охраны

Мужчина угрожал ножом прохожим в парке / Фото Муниципальной охраны

На запястье задержанного заметили запрещенную в Украине символику – георгиевскую ленту. Ее использование считается элементом пропаганды "русского мира". При нем также обнаружили раскладной нож.

Для выяснения обстоятельств на место вызвали правоохранителей.

К слову, в Киеве группа людей отмечала "день победы" в парке Славы. У них была запрещена символика, а также они слушали российские песни. Одну из женщин, известную своими пророссийскими взглядами, задержали уже в седьмой раз за нарушение закона.

