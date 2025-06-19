Правопорушником виявився поціновувач "русского міра". Про це пише 24 Канал з посиланням на Муніципальну охорону Києва.

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Погрожував ножем перехожим у парку

Інцидент стався в парку "Кіото", що в Деснянському районі столиці. До патрульних Муніципальної охорони звернулися двоє людей, які розповіли, що невідомий чоловік погрожував їм ножем.

Охоронці знайшли ймовірного правопорушника. Ним виявився місцевий житель 1975 року народження.

У Києві чоловік погрожував ножем перехожим / Фото Муніципальної охорони

Чоловік погрожував ножем перехожим у парку / Фото Муніципальної охорони

На зап'ясті затриманого помітили заборонену в Україні символіку – георгіївську стрічку. Її використання вважається елементом пропаганди "русского міра". При ньому також виявили розкладний ніж.

Для з'ясування обставин на місце викликали правоохоронців.

До слова, у Києві група людей відзначала "дєнь пабєди" в парку Слави. В них була заборонена символіка, а також вони слухали російські пісні. Одну з жінок, відому своїми проросійськими поглядами, затримали вже всьоме за порушення закону.

