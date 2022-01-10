Угрожал расстрелять: в Тернополе незнакомец запугивал девушку пистолетом

Взрослый мужчина в Тернополе угрожал девушке. Он пугал ее расстрелом, держа в руках пистолет. Более того, представился сотрудником полиции и требовал показать документы.

Инцидент произошел на улице Гуцульской. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

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Как известно, эта девушка была для мужчины незнакомкой. Он подошел к ней и потребовал показать документы. После этого достал из правого кармана своей куртки пневматический газобаллонный пистолет модели ПМ49 калибра 4,5 миллиметра.

Он хотел запугать девушку и один раз выстрелил в поверхность земли. Потом мужчина приложил ствол к животу девушки и агрессивно сказал: "А так, ты будешь убегать?!".

Судебный приговор

Мужчину признали виновным. Он будет находиться под арестом 5 месяцев, а также должен оплатить 50 тысяч гривен моральной компенсации девушке.

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