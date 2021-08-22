Угрожала силой: на Волыни женщина держала в рабстве трех мужчин

В Волынской области разоблачили действия 60-летней жительницы села Вербаев. Она незаконно удерживала 3 мужчин и заставляла их работать. Обвинительный акт уже направили в суд.

Как мужчины попали в ловушку

Женщина искала мужчин на рынках и автостанциях Луцка. Она предлагала работу и обещала, что заплатит.

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Основная работа заключалась в том, чтобы ухаживать за крупным рогатым скотом. Мужчины согласились, но попали в настоящую ловушку.



Деяльность женщины уже прекратили / Фото Нацполиции

Поселила с животными

Женщина отвозила мужчин в хозяйственные помещения, а потом забирала у них документы. Жили пострадавшие в хлеву вместе с животными.



Место, где находились мужчины / Фото Нацполиции



Мужчин освободили из рабства / Фото Нацполиции

За проделанную работу с ними, конечно, так и не рассчитались. Взамен женщина обещала устроить физическую расправу, если работники покинут территорию хозяйства.

За содеянное женщине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Незаконную деятельность женщины пресекли. Ей объявили подозрения по статьям о торговле людьми, похищении, присвоении и вымогательстве документов

Мужчин, находившихся в трудовом рабстве, освободили.