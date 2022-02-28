Угрозы большим городам Украины нет, – Арестович

Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты не угрожают крупным городам Украины. С ДРГ умело работает наш сектор безопасности.

Президент и военно-политическое руководство государства успешно проводят оборонную операцию и обеспечивает нам международную поддержку, которая будет только усиливаться. Об этом советник главы ОП сообщил ночью 28 февраля.

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Угрозы большим городам нет. Наши службы безопасности и сектор безопасности умело работают с так называемыми диверсионно-разведывательными группами,

– отметил Алексей Арестович.

Арестович заявил, что угрозы большим городам Украины нет: смотрите видео

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