Лукашенко с Песковым завыли в унисон: что скрывается за угрозами пешек Путина
Источник:телеграм-канал Валерия Калныша
Лукашенко воет о том, что Украина должна идти на переговоры с российскими оккупантами, потому что если нет – Украина будет уничтожена.
Заезженная пластинка Кремля
Песков вторит, говоря о том, что надо только выполнить требование кацапии, и все прекратится.
Советуем Под Бахмутом разворачивается интрига, которая позволит городу выдохнуть
Какие же долб**бы. За девять месяцев войны они разродились тупой, ничтожной мыслью о сдаче в плен. М*даки, чье мнение важно сразу после мнения мешка картошки и шариковой ручки, ничего о нас не поняли.
Но при этом в истерике вскрыли все свои, ранее прикрытые идеологической х*рней, цели. Стоят, молят о переговорах, прикрываясь якобы заботой о нас. Горите в аду, убл*дки. Победители с пылью не договариваются.
О главном Пока в России будут радоваться своим "победам", мы уже будем под Москвой
Что наговорили Лукашенко и Песков в своих угрозах
- Во время заседания ОДКБ самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дерзко заявил, что Украине якобы грозит полное физическое уничтожение, если она не согласится на переговоры со страной-агрессором Россией.
- Кроме того, прихвостень Путина подчеркнул, что Украина должна прекратить сопротивление захватчикам.
- Со своей стороны пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявил, что Украина может прекратить страдания своего народа, если сядет за стол переговоров с Кремлем и выполнит его условия.
- Циничная угроза прозвучала на следующий день после очередного массированного ракетного обстрела Украины.
Актуальное – Подоляк ответил на безумные заявления Лукашенко об Украине: смотрите видео