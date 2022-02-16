Угрозы Лукашенко, планы Путина и "финляндизация" Украины: интервью с военным экспертом

Эскалация военного напряжения, поступающего от страны-агрессора в последние недели, побуждает общество постоянно быть настороже. Масла в огонь постоянно подливают различные инфоповоды, которые мощно резонируют с обстоятельствами.

О пустых угрозах самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, "Метели" и Эммануэле Макроне, который стремится стать миротворцем, – в интервью сайту 24 канала рассказал руководитель департамента политики безопасности Центра политических исследований "Доктрина" Глеб Парфенов.

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Риторика Лукашенко

Глеб, поясните заявления Лукашенко о "войне с Украиной за 3 – 4 дня".

Когда Лукашенко говорит о войне, то эти заявления не стоит считать чем-то серьезным. Это с его стороны является неким заигрыванием с Россией, что он готов к любому сценарию, и в целом поддерживает все, что делает Москва. Фактически, развернув российские войска у себя на территории, он утратил суверенитет. Поэтому любые заявления не стоит воспринимать серьезно.

Заявления Лукашенко не стоит воспринимать серьезно / Фото Getty Images

Расскажите об украинских учениях "Метель-2022".

Об этих учениях известно ровно столько, сколько об этом говорит наше командование. То, что они проводятся по всей территории Украины, говорит нам о том, что будут отрабатываться потенциальные направления ударов.

С другой стороны, эти учения являются ответом на учения России, такое уже неоднократно было, последний раз были соответствующие учения осенью, когда проводились учения "Запад – 2021". Это является нормальной практикой, потому что под предлогом учений позволяет приводить боевые части к максимально возможной готовности на направлениях учений. Что фактически нивелирует возможности противника, потому что заставляет его задействовать для потенциального наступления сил больше чем у него есть, а для этого есть потребность во времени, да и может быть потеряно окно возможностей.

Руководитель департамента политики безопасности Центра политических студий "Доктрина" Глеб Парфенов / Фото из архива автора

Я уже не говорю о том, что с современными технологиями трудно сделать передвижение техники незаметно.

Как думаете, нам стоит волноваться из-за "Союзной решимости"?

Ситуация не изменилась никоим образом с 2014 года. Россия – как угроза для независимой Украины – будет еще очень долго, и, конечно, они постепенно наращивали потенциал, каждый год по несколько раз увеличивали количество батальонно-тактических групп на границе.

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И это будет продолжаться, украинцы должны понять, что рано или поздно, но воевать придется. Через год, через 5. Но это будет, потому что угроза никуда не делась и не денется, и мы не знаем, что может быть через тот же год. Но, как говорили римляне, хочешь мира – готовься к войне, единственным элементом защиты от агрессии является боеспособная и полноценная армия.

Даже сейчас мы видим, что ВСУ в том состоянии, что есть в настоящее время, вынуждают Россию задействовать почти все свои сухопутные войска и даже союзников, и все равно этого мало для решения стратегических задач. Поэтому, если ВСУ будут развиваться еще больше, то вопрос волнения отпадет сам по себе.

Российская угроза

Прокомментируйте информацию о способности россиян захватить Киев за 3 дня.

Это всего лишь бравада вроде известного высказывания "Возьмем Грозный двумя десантными полками".

Русская армия давно не имела возможности воевать в городе. Яркий пример того, как долго будет происходить потенциальная битва за Киев, мы можем увидеть на примере боев за иракский город Мосул. Город воевал почти год, и это при том, что воевали там в основном не такие уж и большие группы террористов. Но они наносили такие потери, что иракская армия не могла взять его столь долгое время.

Поэтому, даже чисто гипотетически, бои за Киев могут продолжаться очень долго. Более того, а застрахованы ли сами русские от партизанских атак непосредственно в собственных городах? Потенциально во время войны отряды спецназовцев могут работать не только на территории Украины, но и делать партизанские акции против российской власти в их же городах.

Путину стоит думать о России / Фото Getty Images

Тем более, прилегающие территории к границе, являются этническими территориями Украины – Стародубщина, Восточная Слобожанщина. Если почитать местную прессу, то можно увидеть что настроения населения можно использовать в свою сторону. Украина должна быть готова в случае начала полноценной войны перенести эту войну на территорию России в подпольном виде и проводить акции против российской власти.

Объясните слова Бутусова об иллюзии воздушного превосходства России над нами.

В плане воздушного превосходства главное то, как сухопутная армия пройдет первый ракетно-бомбовый удар. Можно было увидеть, что Россия перебрасывает старые самолеты "Ан-2" к границе.

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Фактически, это говорит о том, что они хотят повторить опыт азербайджанской армии. Когда беспилотные "Ан – 2" были приманкой для армянских ПВО, благодаря которым выдавали свои позиции и куда уже наносился удар авиацией. Поэтому говорить об иллюзии превосходства, по моему мнению, немного неуместно. Если ПВО Украины сможет пережить такое наступление с задействованием приманок, то тогда шансы действительно есть.

Нам стоит просить Чехию прислать своих солдат нам на подмогу в случае необходимости? Решится ли наше политическое руководство на такую просьбу?

Украина и украинцы должны понять, что никто за них в этой войне воевать не будет. Потому что это нет никакого смысла для стран Европы на самом деле. Они нам действительно помогают чем могут, и за это им большое уважение. Но чтобы отправлять своих граждан?

Тут надо уже задавать вопросы самим себе: а отправили бы мы кого-то в чужую нам страну на чужую войну? Я думаю, многие бы отказался, и это мы можем видеть по соцопросам в Европе. В каждой стране ЕС большинство населения не хочет участвовать в войне против России, если они непосредственно не пострадали от агрессии.

Информация о планах Путина: правда или домысел?

При всем уважении к нашим союзникам, но иногда их аналитика доходит до абсурда. Прежде всего, мы не знаем точно, какой этот источник был с информацией.

Во вторых, какие данные использовались для такого анализа.

На самом деле сейчас очень трудно найти достойную аналитику со стороны наших друзей, потому что в целом опирается на то, что считают, что наступление будет, когда промерзнет в феврале почва. Мешает ли сейчас весенняя грязь российским танкам делать маневры в десятках километров рядом с границей Украины? Нет. Именно поэтому, действительно обидно, что сейчас иностранные СМИ хотят, так сказать, забрать себе кусочек славы на такой острой теме.

Макрон и "финляндизация" Украины

Макрон уговорил Путина или выставил перед ним белый флаг в Москве?

Макрон делает то, что хотел делать еще давно. Быть неким заменителем Меркель, то есть негласным лидером Европейского Союза.

Важно Макрон хочет получить баллов на выборах, – политолог о "финляндизации" Украины

Удалось ли это ему? По моему мнению, нет, он проигрывает России же не только в вопросе Украины. Но и в Африке, в странах, например, сферы влияния Франции вспыхивают одна за другой пророссийские военные перевороты.

Поэтому он там пытался договариваться прежде всего только за Францию. Именно поэтому начала появляться в уважаемых иностранных СМИ информация о том, что на самом деле он ни с кем не советовался перед своим визитом к Путину.

А это о многом говорит, но, по моему мнению, там статус-кво. Возможно, были решены определенные вопросы, которые касались сугубо французских интересов.

Макрон стремится стать негласным лидером ЕС / Фото Getty Images

Но что касается Донбасса, то мы видим, что даже в этом вопросе с президентом Зеленским договориться не получилось. Потому что на пресс-конференции президент говорил одно, а его министры и секретарь СНБО – совершенно противоположное. Мы также здесь ведем такую себе двойную игру, отстаивая наши интересы.

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В дипломатических кругах сейчас ходят слухи, что "финляндизацию" Украины обсуждают как один из возможных путей успокоения России. Можно ли верить этой информации?

Вопрос "финляндизации" действительно стоит, вероятно еще со времен Кучмы. На самом деле этот сценарий невступления никуда при сохранении влияния России у нас уже был при Януковиче. Чем закончилось – всем известно.

Поэтому, я не уверен, что это успокоит Россию. Они желают нам федерализации и "финляндизации". В сумме это будет давать постоянный раздор, особенно после 8 лет войны с тем Донбассом в составе Украины, который есть сейчас.

То есть – с органами "Л/ДНР", а это действительно может привести к гражданской войне в будущем при таком сценарии. Которая также выгодна России, потому что в таком случае она сможет полностью легитимно ввести войска уже на всю территорию Украины. И никто ей ничего не скажет.

Что такое "финляндизация" Украины: смотрите видео

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!