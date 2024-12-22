Скоро это закончится: политик из США объяснил, почему на самом деле Путин пугает мир "Орешником"

Владимир Путин "смягчил" свою ядерную риторику, зато угрожает миру межконтинентальной баллистической ракетой. Российскому диктатору важно потянуть время до определенной даты.

Такое мнение 24 Каналу высказал общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин. заметив, что России нужно заморозить ситуацию до инаугурации Дональда Трампа. После этого Кремль, возможно, изменит свою внешнюю политику.

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Почему на самом деле Путин пугает мир "Орешником"

По мнению общественного и политического деятеля, когда говорится о риторике российского диктатора, здесь стоит ожидать об эскалации до 20 января, то есть до инаугурации Трампа. Путину важно убедиться, что США не будут вовлечены в войну против Украины, не будут оказывать военную помощь и запретят наносить удары по территории в глубь России.

Поэтому в Кремле пытаются все смягчить, пугать всех "Орешником" и заморозить ситуацию хотя бы на несколько недель, пока у них (россиян – 24 Канал) не будет другого подхода к внешней политике,

– пояснил Рашкин.

Он добавил, что фокус американцев сейчас сместился на внутренние проблемы страны, поэтому никто не обращал внимания на ядерные угрозы Путина, как бы хотелось диктатору. В то же время Россия продолжает угрожать миру и США обеспокоены тем, что война не завершается правильным путем.

К слову, российский правозащитник Марк Фейгин высказал мнение о том, что угрозами межконтинентальной ракетой Путин пытается показать отсутствие намерений к эскалации, но на самом деле это попытка принудить Украину к выполнению российских условий окончания войны.