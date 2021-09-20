Командующий Объединенных сил ВСУ заверил, что есть факторы, которые снижают вероятную реализацию агрессии. Об этом Наев рассказал в интервью.
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Наев рассказал о рисках полномасштабного вторжения России
Учитывая наращивание Россией военного потенциала вокруг Украины и проведение масштабных учений, в том числе по наступательной тематике, угрозы полномасштабного вторжения на территорию Украины сохраняются,
– заверил Наев.
Генерал-лейтенант также добавил, что существенно снижают реализацию расширения агрессии со стороны России:
- действие международных санкций;
- поддержка Украины международными партнерами в вопросах суверенитета и территориальной целостности.
По мнению командующего Объединенных сил ВСУ, в ближайшей перспективе Россия вероятно продолжит принимать гибридные меры влияния на наше государство, сосредотачивая усилия на:
- поддержании управляемой нестабильной ситуации на востоке Украины;
- дестабилизации общественно-политической ситуации внутри нашего государства;
- завоевании превосходства в информационном пространстве.
"Однако, отмечу, что нашими органами разведки постоянно анализируется обстановка, а военное командование готово к изменениям уровня угроз и адекватному реагированию на них", – заверил Сергей Наев.
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