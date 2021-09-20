Командувач Об'єднаних сил ЗСУ запевнив, що є чинники, які знижують ймовірну реалізацію агресії. Про це Наєв розповів у інтерв'ю.

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Наєв розповів про ризики повномасштабного вторгнення Росії

З огляду на нарощування Росією воєнного потенціалу навколо України та проведення масштабних навчань, у тому числі за наступальною тематикою, загрози повномасштабного вторгнення на територію України зберігаються,

– запевнив Наєв.

Генерал-лейтенант також додав, що суттєво знижують реалізацію розширення агресії з боку Росії:

дія міжнародних санкцій;

підтримка України міжнародними партнерами з питань суверенітету та територіальної цілісності.

На думку командувача Об'єднаних сил ЗСУ, у найближчій перспективі Росія ймовірно продовжить вживати гібридні заходи впливу на нашу державу, зосереджуючи зусилля на:

підтриманні керованої нестабільної ситуації на сході України;

дестабілізації суспільно-політичної ситуації в середині нашої держави;

завоюванні переваги в інформаційному просторі.

"Однак, зазначу, що нашими органами розвідки постійно аналізується обстановка, а військове командування готове до змін рівня загроз та адекватного реагування на них", – запевнив Сергій Наєв.

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