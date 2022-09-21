Показывают спокойствие, но обсуждения продолжаются, – Фейгин о реакции Запада на угрозы путина

Путин сейчас буквально шантажирует мир ядерным оружием, но может показаться, что Запад отреагировал не так жестко, как хотелось бы. Это не просто так. Западные политики, в частности, из США, редко действуют импульсивно.

Об этом 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин . По его словам, западные политики никогда словами на ветер не бросаются. Однако все эти угрозы сейчас точно изучают в Пентагоне, Агентстве национальной безопасности и у Джо Байдена напрямую.

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Совещания активно продолжаются. Они не демонстрируют ничего, ведь не должны дать повод полагать, что их можно запугать. Поэтому они демонстрируют покой,

– подчеркнул Фейгин.

Все понимают, что масштаб угрозы от путина сейчас очень велик. Но, как считает Фейгин, сейчас американские чиновники хотят понять, насколько далеко российский диктатор может зайти, и кто его способен остановить внутри России. Эти вопросы должны активно изучать.

Впрочем, Фейгин предполагает, что какие-то процессы сейчас могут происходить за кулисами. Просто об этом мало кто знает. В любом случае, нужно взять паузу и следить за ситуацией.

Возможно, что-то происходит. Но идет мимо, и мы этого не понимаем. Угроза достаточно серьезная. Ибо все зависит от одного человека – путина. Мы не видим публичного подтверждения, что у России есть какое-то противодействие, которое делало бы баланс,

– отметил Фейгин.

Фейгин об ответе Запада на угрозы россии: смотрите видео

Напомним, во время своего обращения 21 сентября российский диктатор путин объявил о частичной мобилизации в России. Они хотят призвать в армию еще 300 тысяч резервистов . Также Путин заявил, что поддержит "референдумы" на оккупированных территориях Украины. А впоследствии еще и пригрозил ядерным оружием .