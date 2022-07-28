Угрозы кремля в адрес Кишинева: может ли россия прийти с войной в Молдову

Несколько дней назад москва и столица пророссийского сепаратистского анклава под названием Приднестровская Молдавская Республика практически одновременно заявили, что готовы слиться воедино. То есть сделать так, чтобы ПМР стала неотъемлемой частью россии. Такие тревожные колокольчики заставляют напрягаться как Кишинев, так и Киев.

Что стоит за словами главы так называемой ПМР и сигналом из москвы о готовности принять приднестровский анклав в свой состав, готова ли на самом деле россия к каким-либо действиям против официального Кишинева и смогут ли гагаузы как-то серьезно помешать Молдове – сайт 24 канала спросил экспертов.

Ими в этом материале стали директор Института безопасности восточной Европы Анатолий Пинчук и исполнительный директор Центра Восточноевропейской перспективы Николай Воробьев.

Читайте "Поставка оружия" и "системный шок" для россиян: военный эксперт назвал рецепт победы

Скандальные заявления

Так называемый глава ПМР заговорил о желании его сепаратистского анклава быть присоединенным к россии. В москве Тирасполю ответили взаимностью. Это чисто спекуляции или на этот раз что-нибудь большее?

Анатолий Пинчук: Думаю, что сейчас эти слова нужно воспринимать несколько серьезнее в отличие от ситуации после референдума 2006-го года (тогда, по результатам голосования, 97% жителей ПМР выступили за вхождение в состав россии – 24 канал).

Если вы помните, около месяца назад были соответствующие заявления таких же российских сателлитов из "республик" в Грузии. В то время этот вопрос снова стал медленно раскручиваться. Учитывая, что осенью планируется попытка присоединения оккупированных частей украинской территории путем "референдума", можно спрогнозировать, что это попытка нынешнего российского режима увеличить территорию своей страны.

Таким образом показав своим гражданам, что у руководства есть какие-то победы.

Николай Воробьев: Я думаю, что это угроза и спекуляция одновременно. Недавно глава украинской разведки Кирилл Буданов как раз заявил о том, что если Кишинев согласится, чтобы Украина помогла освободить Приднестровье, мы с радостью сделаем такую услугу со своей стороны.

Думаю, что такой выпад Буданова по-настоящему взволновал людей в кремле.

россия угрожает Молдове / Коллаж сайта 24 канала

Понятно, что Тирасполь в свою очередь произнес собственное заявление по приказу из Москвы. Ведь это всего лишь квазиреспублика, дистанционно управляемая путинским режимом.

Вероятность новой войны

Наших врагов беспокоят решительные заявления руководителя ГУР. Тем более что последний недавно стал еще и главой комитета по разведке при президенте. А это уже наталкивает на мысль, что слова такого полномочного лица имеют большой вес. Поэтому-то агрессор решил ответить на четкий сигнал о категорическом несогласии с потерей влияния на Молдову через ПМР как инструмент.

Молдове надо готовиться к неизбежной войне с русскими? Как правильно читать подобные заявления нам и нашим партнерам в Кишиневе?

Анатолий Пинчук: Для Молдовы это означает риск потери и без того неконтролируемой длительное время территории. Это первое. В зависимости от реакции, молдаван это может сигнализировать и о теоретической возможности конфликта с российской федерацией.

В целом, в этих условиях, которые сложились сейчас, на мой взгляд, Молдове было бы целесообразно скоординировать действия с Украиной и деоккупировать утраченную территорию. Тем более что российская группировка в ПМР крайне малочисленна. Она насчитывает всего 1700 человек личного состава.

Соответственно, нам достаточно, условно говоря, одной бригады, чтобы при условии контроля и защиты молдаванами своей линии разграничения с территорией Приднестровья просто зайти и зачистить всех находящихся там российских бойцов. А потом можно уже передавать контроль над тем участком в руки Санду, как молдавского президента.

Актуально Шантаж и курильский фактор: как россия толкает Японию к компромиссу

Военный конфликт как таковой нашим молдавским соседям вряд ли грозит. Максимум из того, чему они могут подвергнуться в качестве российской прямой агрессии – это какой-нибудь ракетный удар. Да и то часть его возьмут на себя наши средства ПВО.

Да и сам Кишинев по желанию вполне может рассчитывать на приобретение румынского ПВО. Если получит его достаточно оперативно и оборудует соответствующие позиции зенитчиков на своей территории, то это станет адекватной контрмерой для защиты от хищных намерений российской стороны.

Николай Воробьев: Я не военный эксперт, однако из того, что вижу, могу сделать следующий вывод: пока Украина сковывает наступления на восточном и южном направлениях, не думаю, что россияне будут хоть как-то пытаться подобным образом навредить еще и Молдове.

Такой сценарий для врага стал бы реальностью только в том случае, если бы начальный замысел о блицкриге ему удался и привел к оккупации нашей страны. В таком случае Молдова почти наверняка была бы следующей в очереди на поглощение.

Может ли угроза для молдаван поступать из Гагаузской Автономии? Ведь там люди даже более пророссийские, чем упомянутые ранее приднестровцы.

Николай Воробьев: Безусловно, россия будет и дальше подпитывать такие сепаратистские настроения при первой возможности. Однако без непосредственного военного присутствия россиян ни один сепаратизм не сможет нанести серьезный вред. Независимо от того, где будет расположена такая сепаратистская ячейка.

Также важно – россия начала перебрасывать свои ПВО на Юг Украины: смотрите видео