Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он подчеркнул, что именно россии более выгодно иметь дипломатические отношения с США.

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"Это выстрел себе в голову"

Яковенко считает, что угроза россии разорвать дипломатические отношения с США фейковая. На самом деле это еще один достаточно очевидный и бессмысленный шантаж со стороны москвы.

Разрыв дипломатических отношений с Соединенными Штатами – это выстрел себе в голову,

– заявил российский журналист.

По его словам, США, как и Украина, заботятся о своих гражданах, которые находятся за границей. В частности, при необходимости освобождают их из российских тюрем. А разрыв дипломатических отношений снизит эти возможности.

Однако, отметил журналист, дипломатические отношения между россией и Соединенными Штатами Америки все же выгоднее именно Москве.

Яковенко прокомментировал угрозы россии разорвать дипотношения с США: смотрите видео

Почему дипотношения с США важны для россии

Яковенко отметил, что россия явно проигрывает войну с Украиной, она хочет переговоров и вынуждена будет в конце концов пойти на них. Ведь с Киевом переговоры невозможны. Они могут быть только после вывода русских войск на границы 1991 года.

российский журналист заметил, что москва, конечно, может вести соответствующие переговоры с Францией, но это бессмысленно. Как и со многими другими странами.

Единственное, с кем важно россии оставить возможность вести переговоры в случае серьезного поражения, – это Соединенные Штаты Америки,

– убежден Яковенко.

В то же время он добавил, что Соединенным Штатам Америки это в целом нужно, но в значительно меньшей степени, чем россияне.

Кстати говоря! Сейм Латвии 11 августа признал россию государством, спонсирующим терроризм в мире. Рига также призвала Евросоюз прекратить выдавать визы гражданам россии и беларуси. После этого российские хакеры сразу атаковали сайт Сейма страны.

Новые угрозы россии по отношению к США: что этому предшествовало

Сенаторы обеих партий в очередной раз призвали Государственный департамент США признать россию спонсором терроризма. Они подчеркнули, что это необходимо сделать до того, как страна-агрессор попытается аннексировать временно оккупированные территории Украины.

Министерство иностранных дел россии пригрозило США полным расторжением дипломатических отношений в случае признания россии государством-спонсором терроризма.

Руководитель ОП Андрей Ермак считает, что россия должна быть признана страной-спонсором терроризма. Этот шаг и другие ограничения для страны-агрессора помогут разрушить ее экономику.

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