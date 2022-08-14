Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він наголосив, що саме росії більш вигідно мати дипломатичні відносини зі США.

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"Це постріл собі в голову"

Яковенко вважає, що погроза росії розірвати дипломатичні відносини зі США є фейковою. Насправді це ще один доволі очевидний і безглуздий шантаж з боку москви.

Розрив дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами – це постріл собі в голову,

– заявив російський журналіст.

За його словами, США, як Україна, піклуються про своїх громадян, які перебувають за кордоном. Зокрема, за потреби визволяють їх із російських в'язниць. А розрив дипломатичних відносин зменшить ці можливості.

Проте, наголосив журналіст, дипломатичні відносини між росією і Сполученими Штатами Америки все ж більш вигідні саме москві.

Яковенко прокоментував погрози росії розірвати дипвідносини зі США: дивіться відео

Чому дипвідносини зі США важливі для росії

Яковенко зазначив, що росія явно програє війну з Україною, вона хоче переговорів і змушена буде зрештою піти на них. Адже з Києвом переговори неможливі. Вони можуть бути лише після виведення російських військ на кордони 1991 року.

російський журналіст зауважив, що москва, звісно, може вести відповідні переговори з Францією, але це безглуздо. Як і з багатьма іншими країнами.

Єдине, з ким важливо росії залишити можливість вести переговори у випадку серйозної поразки, – це Сполучені Штати Америки,

– переконаний Яковенко.

Водночас він додав, що Сполученим Штатам Америки це загалом потрібно, але значно меншою мірою, ніж росії.

До речі! Сейм Латвії 11 серпня визнав росію державою, яка спонсорує тероризм у світі. Рига також закликала Євросоюз припинити видавати візи громадянам росії та білорусі. Після цього російські хакери одразу атакували сайт Сейму країни.

Нові погрози росії щодо США: що цьому передувало

Сенатори обох партій укотре закликали Державний департамент США визнати росію спонсоркою тероризму. Вони наголосили, що це необхідно зробити до того, як країна-агресорка спробує анексувати тимчасово окуповані території України.

Міністерство закордонних справ росії пригрозило США повним розірванням дипломатичних стосунків у випадку визнання росії державою-спонсоркою тероризму.

Керівник ОП Андрій Єрмак вважає, що росію необхідно визнати країною-спонсоркою тероризму. Цей крок та інші обмеження для країни-агресорки допоможуть зруйнувати її економіку.

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