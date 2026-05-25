Об этом рассказали в Центре стратегических коммуникаций.

Смотрите также Российский МИД рекомендует иностранцам как можно скорее уехать из Киева

Чем пригрозили россияне?

На фоне угроз российского МИД пропагандисты начали заявлять о "конце Киева". Более того, они утверждают, что Россия якобы способна "сделать Киев непригодным к жизни за месяц".

В Центре стратегических коммуникаций отметили, что российские СМИ снова вернулись к своей пропагандистской риторике. Например, напомнили в сообщении, ранее они говорили о якобы "взятии Киева за три дня", "уничтожение украинской ПВО", "конец Украины каждой зимой" и "обвал фронта после каждого нового наступления России".

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Напомним, что МИД России обнародовало заявление, в котором призвало иностранцев как можно скорее выехать из украинской столицы.

Сергей Лавров пригрозил ударить по "центрам принятия решений" и продолжить системные атаки по объектам украинского ВПК. А "последней каплей" якобы стала атака по Старобельску.

До этого, представитель российского ведомства уже говорила, что государство-агрессор продолжит наносить "ответные удары" по Киеву.