Между тем реакция мира на такие угрозы не была такой, которую бы хотел видеть Кремль. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной, отметив, что все угрозы можно воспринимать как ИПСО.

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Почему Путин никак не угомонится с угрозами "Орешником"

Политолог отметил, что все слова российского диктатора о "Арешнике", например, о размещении этого оружия в Беларуси в следующем году, можно рассматривать как ИПСО. Путину не удалось сделать из удара по Днепру бешеную сенсацию в мире, но он продолжает "биться лбом о стену".

В этом ИПСО участвуют очень мощные игроки с самого начала. Говорится о премьере Словакии Роберте Фицо и премьере Венгрии Викторе Орбане. Это была многоуровневая акция влияния,

– подчеркнул Лесной.

Несмотря на мощные инструменты, Кремлю не удалось достичь своей цели или же удалось это сделать частично.

Например, применение "Орешника" задело эмоционально немецких политиков, но они просто испугались, не более. В то же время Франция и Великобритания рассматривают возможность отправки своих войск в Украину для мониторинга режима прекращения огня в случае начала мирных переговоров.

Все отреагировали достаточно предсказуемо для нас. Если постоянно чем-то пугать, страх перестает быть инструментом, а становится обыденностью,

– отметил политолог.

После неудачной попытки Путин заявил, что новая ракета "Орешник" минимизирует необходимость использования ядерного оружия. На самом же деле этих ракет много Россия не имеет.

"Путин "родил мышь и хочет, чтобы из нее выросла гора", а оно так не получается. Организаторы этого ИПСО хотят невозможное", – подытожил Лесной.