Тим часом реакція світу на такі погрози не була такою, яку би хотів бачити Кремль. Таку думку 24 Каналу висловив політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний, зауваживши, що всі погрози можна сприймати як ІПСО.

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Чому Путін ніяк не вгамується з погрозами "Орешником"

Політолог зауважив, що всі слова російського диктатора про "Орешник", наприклад, про розміщення цієї зброї в Білорусі у наступному році, можна розглядати як ІПСО. Путіну не вдалось зробити з удару по Дніпру шалену сенсацію у світі, але він продовжує "битись лобом об стіну".

В цьому ІПСО беруть участь дуже потужні гравці від самого початку. Мовиться про прем'єра Словаччини Роберта Фіцо та прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Це була багаторівнева акція впливу,

– наголосив Лісний.

Попри потужні інструменти, Кремлю не вдалось досягнути своєї мети або ж вдалось це зробити частково.

Для прикладу, застосування "Орешника" зачепило емоційно німецьких політиків, але вони просто злякались, не більше. Водночас Франція та Велика Британія розглядають можливість відправки своїх військ в Україну для моніторингу режиму припинення вогню у разі початку мирних переговорів.

Усі відреагували досить передбачувано для нас. Якщо постійно чимось лякати, страх перестає бути інструментом, а стає буденністю,

– зазначив політолог.

Після невдалої спроби Путін заявив, що нова ракета "Орешник" мінімізує необхідність використання ядерної зброї. Насправді ж цих ракет багато Росія не має.

"Путін "народив мишу і хоче, щоб з неї виросла гора", а воно так не виходить. Організатори цього ІПСО хочуть неможливе", – підсумував Лісний.