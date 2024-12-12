Зокрема, спроби впливу на думку населення України та міжнародну спільноту. У розмові з 24 Каналом авіаційний експерт Богдан Долінце припустив, які об'єкти можуть атакувати росіяни під час повторного запуску "Орешника".

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"Час використання цієї зброї невипадковий. Йдеться про етап передачі влади в Сполучених Штатах, тому це спроба вплинути на міжнародний порядок денний щодо можливості замороження війни в Україні", – мовив авіаційний експерт.

"Про запуск стане відомо щонайменше за 2 дні"

Загалом ракета "Орешник" у тому варіанті, який був використаний для удару по Дніпру, особливо не відрізняється від будь-яких інших балістичних ракет. Ключова особливість – значна кількість кінетичних боєголовок від 18 до 36 одиниць.

Враховуючи те, що це експериментальні ракети, то рано чи пізно Росія їх використає. Єдине питання – по тестовому полігону, чи по території України,

– зазначив Долінце.

Заявам та попередженням про ймовірний удар передує спостереження й робота відповідних спецслужб різних країн, адже для запуску такого типу ракети необхідний час для підготовки та транспортування із території заводу, або баз зберігання та переведення її в бойову готовність.

Як правило, інформація про потенційне вікно можливостей для запуску такої ракети стає відома щонайменше за 2 дні залежно від типу та складності самої ракети,

– додав авіаційний експерт.

За його словами, потенційними цілями Росії можуть бути об'єкти оборонно-промислового комплексу, військові об'єкти, столиця України та цивільна інфраструктура.

Зверніть увагу! Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що другим запуском балістичної ракети "Орешник" по Україні росіяни намагатимуться переконати Захід відмовитися від надання подальшої військової допомоги Україні.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко відреагував на попередження про повторний удар "Орешником". У соцмережах він написав, мовляв, менше паніки з тим "Орешником", адже наші емоції – це саме те, чим живиться ворог. Головне у разі тривоги не нехтувати безпекою та йти в укриття.

На потенційну загрозу також відреагував президент Володимир Зеленський. Він закликав українців реагувати на сигнали повітряної тривоги.