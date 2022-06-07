Угрозы журналистам и давление на свободу слова иллюстрируют хрупкость пропаганды РФ, – Госдеп

В Госдепе США прокомментировали давление на свободу слова, существующее в Кремле. Там объяснили, что это свидетельствует о хрупкости российской пропаганды.

Соответствующую информацию рассказал на брифинге представитель Государственного департамента США Нед Прайс. Это произошло после дня журналиста, то есть 7 июня.

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В Госдепе прокомментировали российскую цензуру

В Госдепе США пояснили, что Россия уже испытала разрушительные репутационные расходы, а попытки дальнейшего подавления или ограничения возможности независимых журналистов свободно действовать внутри России приведут к дальнейшим репутационным расходам для Москвы, словно их следовало бы подчеркивать дальше.

Также в Госдепе США объяснили, что российское правительство сознательно презирает понятие свободной печати.

В качестве свидетельства можно привести тот факт, что они блокируют каждое независимое средство массовой информации в их стране, угрожают профессиональным журналистам просто за то, что они делают свою работу. Их попытки изолировать российскую общественность от любой зарубежной информации лишь иллюстрируют хрупкость и неубедительность нарратива российского правительства.

– заявил Нед Прайс.

Следует вспомнить, что в России действует мощная система пропаганды и лжи. В частности, росСМИ написали, что на Дарницком заводе россияне били якобы по вражеским танкам. На самом деле, танков на том заводе нет.

Российская пропаганда в Украине: последние новости

Российские оккупанты 5 июня ударили по Дарницкому заводу. Роспропаганда сообщила, что там якобы были вражеские танки.

100 мировых журналистов не увидели бронетехники на обстрелянном Дарницком заводе. Советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко заявил, что ни одна бронетехника на заводе не была найдена. Более 100 мировых и украинских журналистов в этом убедились.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что 4 июня россияне обстреляли Донецк с территории Макеевки. Все это сделали, чтобы обвинить Украину в гибели мирных жителей.

Также известно, что враги еще раз обстреляли Донецк, который сами и контролируют. Все для того чтобы обвинить украинскую армию в провокациях.

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