В Киевской области ухудшилось качество воздуха: где зафиксировали загрязнение
В Киевской области зафиксировано временное ухудшение качества воздуха. В некоторых населенных пунктах наблюдается повышенная концентрация мелкодисперсной пыли, которая может вызывать дискомфорт при дыхании.
Об этом сообщили в Киевской ОВА.
Где в Киевской области ухудшилось качество воздуха?
По состоянию на утро 23 октября в Вишневом и Броварах уровень загрязнения воздуха мелкодисперсной пылью колебался от низкого до умеренного.
В ОВА отметили, что на качество воздуха в области влияют погодные условия. В частности, дождь и умеренный ветер способствуют оседанию пыли и перемешиванию воздушных масс.
В то же время высокая влажность и облачность могут замедлять рассеивание загрязняющих частиц. Из-за этого в отдельных районах, в частности после недавних обстрелов и задымлений, пыль может задерживаться в воздухе дольше.
В других населенных пунктах Киевской области превышений допустимого содержания химических и биологических веществ в воздухе не зафиксировано.
Радиационная обстановка также остается в пределах нормы: уровень гамма-излучения соответствует естественному фону.
Как защититься от загрязненного воздуха?
Специалисты советуют жителям Вишневого и Броваров временно ограничить пребывание на улице и соблюдать простые рекомендации:
- Держать окна закрытыми.
- Избегать длительного пребывания под открытым небом.
- Пить достаточно воды.
- При наличии очистителя воздуха включить его на максимальную мощность.
Особенно осторожными должны быть дети, пожилые люди и те, кто чувствительно реагирует на загрязнение воздуха. Мелкодисперсная пыль может раздражать дыхательные пути и вызывать дискомфорт.