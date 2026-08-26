Поляки назвали основные причины ухудшения отношения к украинцам

В Польше все чаще отмечается ухудшение отношения части общества к украинцам. Социологи выяснили, какие именно факторы поляки считают главными причинами такого отношения.

Об этом пишет RMF24.

Что поляки назвали причинами ухудшения отношения к украинцам?

45,4% опрошенных указали на споры вокруг Волынской трагедии и исторической политики. Этот фактор занял первое место среди причин, которые, по мнению респондентов, влияют на отношение поляков к украинцам.

На втором месте оказался вопрос социальной защиты украинцев в Польше. Его назвали причиной ухудшения отношения 36,4% респондентов.

Еще 26,2% опрошенных считают, что на отношение к украинцам влияют дезинформация и российская пропаганда. 24,4% поляков назвали среди причин действие и заявления украинских политиков в отношении Польши.

В то же время 17,8% респондентов указали на собственный опыт взаимодействия с украинцами.

Результаты опроса заметно различаются в зависимости от политических симпатий респондентов. Среди сторонников партий, входящих в правительственную коалицию, чаще всего причиной ухудшения отношения к украинцам называли российскую пропаганду и дезинформацию. Такого мнения придерживаются 49,5% представителей этой группы.

Волынская трагедия у них оказалась на втором месте – ее назвали 37,2% опрошенных. Еще 24,6% считают причиной ухудшения отношения социальные выплаты и другие формы социальной поддержки для украинцев в Польше.

Среди сторонников оппозиционных политических сил на первом месте оказалась Волынская трагедия – ее назвали 55,1% респондентов.

47,8% представителей этой группы указали на социальный пакет для украинцев. Еще 35,6% назвали причиной ухудшения отношения к украинцам заявления украинских политиков в отношении Польши.

Сбор данных проводился 17–20 августа 2026 года. В исследовании приняли участие 1000 совершеннолетних респондентов, составлявших репрезентативную для польского общества выборку.

Напомним, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в эфире 24 Канала заявил, что на антиукраинской риторике строят политические кампании различные силы, в частности "Право и справедливость" и партия Дональда Туска.

По его словам, заявления политиков о якобы непопулярности поддержки Украины фактически легализуют антиукраинские тезисы в польском обществе. В то же время не все поляки поддерживают провокации и агрессию в отношении украинцев, а часть общества открыто выступает против таких проявлений.

По мнению Клочка, одной из главных причин, которую политики используют для разжигания негативных настроений, является сложная история украинско-польских отношений. Он считает, что спорные исторические вопросы должны обсуждаться не политиками, а профессиональными историками в рамках рабочих групп на межправительственном и межпарламентском уровнях.

Пока системного диалога между Украиной и Польшей по историческим вопросам нет, эта тема будет оставаться удобным инструментом для политических кампаний.