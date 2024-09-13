Будут бушевать грозы и шквальный ветер: где в Украине ожидают непогоду

Украинские синоптики прогнозируют ухудшение погоды сразу в нескольких регионах страны. Это может представлять опасность.

Погода в нескольких регионах существенно изменится В частности, там предусматривают порывы ветра и грозы.

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Где действует предупреждение

️️Предупреждение об опасных метеорологических явлениях действует на Харьковской области в течение 13 сентября. В областном центре и в области ожидают изменение погоды в течение короткого времени и грозу. Там І уровень опасности, желтый.

кроме этого, также предупреждение об опасных метеорологических явлениях касается и Полтавской области и города Полтава. Там также ожидается гроза. Так же I уровень опасности, желтый.

13 сентября в Чернигове и области ожидаются грозы, днем местами шквалы ветра 15 – 20 метров в секунду.

На Львовщине возможен паводок

Об ухудшении погодных условий предупредили и Львовскую область. Там предсказывают, что 14 сентября днем пройдут дожди, а также будут порывы ветра 17 – 22 метра в секунду.

Во Львов же в этот день синоптики прогнозируют грозе. Также возможны порывы ветра такой же силы, как и в области.

Во Львовской области 14 – 16 сентября ожидают дождевого паводка, который будет связан с осадками. Также в горной местности будет угроза схода локальных селевых потоков.