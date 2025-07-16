ГСЧС предупреждает: сильная гроза с градом и ветром надвигается на Украину
- ГСЧС Украины предупреждает о сильных грозах, граде и шквалах в нескольких областях, включая Черновицкую, Киевскую и Одесскую, с объявлением желтого уровня опасности.
- Ожидается, что непогода осложнит работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также создаст опасность для движения транспорта.
Синоптики предупреждают о сильных грозах, местами граде и шквалах до 20 метров в секунду в Черновицкой, Киевской, Одесской и других областях Украины. Из-за этого объявлен І уровень опасности - желтый, поэтому водителям и пешеходам советуют быть осторожными.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины. Чрезвычайники предупреждают о резком ухудшении погоды в ряде областей Украины.
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Сильная гроза с градом и ветром надвигается на Украину
В ближайшие три часа с удержанием до конца суток ожидаются грозы, местами град и шквалы ветра скоростью 15 – 20 метров в секунду.
Под угрозой непогоды оказались Черновицкая, Хмельницкая, Винницкая, Житомирская, Киевская, Черкасская и Одесская области. Из-за ухудшения погодных условий объявлен І уровень опасности – желтый.
В ГСЧС отмечают, что такая погода может осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также создать опасность для движения транспорта.
Спасатели призывают граждан быть осторожными на улице, следить за прогнозами и избегать пребывания под деревьями и линиями электропередач во время грозы.