Ухудшение ситуации на границе: МИД Польши вызвало руководителя посольства Беларуси

В Министерство иностранных дел Польши вызвали временного поверенного в делах Беларуси Александра Чесновского. Такие действия вызвала ситуация на границе между двумя странами.

Разговор касался ситуации на польско-белорусской границе, которая "постоянно ухудшается". Также речь шла об угрозах и рисках, связанных с поведением Беларуси.

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"Также (разговор касался – 24 канал) ситуации, которая не позволяет гуманитарному конвою, направленному польским государством, попасть в Беларусь", – отметили в пресс-служба МИД Польши.

В Польше уже заявили, что из-за наплыва беженцев на границе с Беларусью планируют построить там надежное заграждение, которое им обойдется в полмиллиарда злотых.

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Ситуация на границе Беларуси: коротко