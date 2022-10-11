Желания воевать у них нет: Данилов очертил угрозы со стороны Беларуси

С самого начала полномасштабного российского вторжения существует угроза того, что Беларусь вступит в войну против Украины. Сейчас территорию страны россияне используют для нанесения ракетных и авиационных ударов по территории Украины.

Украина отсчитает все происходящие в Беларуси процессы. Об этом в интервью заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Приказ о наступлении станет последним для Лукашенко

Алексей Данилов отметил, что самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко является заложником ситуации. В то же время Украина готовится к любым возможным действиям с севера, в частности, по поручению президента Владимира Зеленского на днях состоялась третья проверка территории, граничащей с Беларусью.

Однако секретарь СНБО отметил, что в Беларуси мало желающих воевать против Украины.

Мы осознаем, что есть у белорусов, осознаем, что есть у русских. Я могу сказать: желающих сражаться с нами настоящих белорусов почти нет. Они понимают наше отношение,

– подчеркнул Данилов.

В то же время секретарь СНБО подчеркнул, что если Лукашенко отважится дать приказ о наступлении войск на территорию Украины, то это будет последним его решением как человека, которого и так цивилизованный мир не признает президентом.

Украину невозможно испугать

Данилов отметил, что тема наступления из Белоруссии является элементом психологического давления на украинцев. Однако украинцев невозможно испугать. К примеру, секретарь СНБО привел обращение Владимира Зеленского, записанное на улице в Киеве во время ракетных обстрелов 10 октября, когда по приказу диктатора Путина оккупанты нанесли массированный удар по нашему государству.

Заявление президента нашей страны, которое состоялось непосредственно под стенами Офиса Президента в то время, когда Путин швырял сюда свои бомбы, говорит о крепкости не только нашего президента, но и о крепкости нашей страны. Нас испугать невозможно,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Россия пытается втянуть Беларусь в войну

По данным Главного управления разведки Минобороны, Россия пытается втянуть Беларусь в войну против Украины, однако самопровозглашенный президент Лукашенко пытается избежать этого. Он готов отдать России все силы, которые у него есть, лишь бы напрямую не вступать в открытую войну.

Однако Путин настойчиво пытается убедить Лукашенко, что он должен отдать приказ о наступлении.

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