Уэльс рассмотрит вопрос независимости от Великобритании

В Уэльсе заговорили о независимости от Великобритании. Соответствующий вопрос рассмотрит специальная комиссия, которая будет готовить обзор-прогноз будущих отношений региона.

Новый орган, который создали министры-лейбористы Уэльса, проанализирует вероятные изменения в системе распределения властных полномочий между Кардиффом и Лондоном. В то же время разработают варианты реформы "конституционных структур Британии, в которых Уэльс останется составляющей".

Обратите внимание Большинство британцев считают Brexit провалом: опрос

В Уэльсе заговорили об "общенациональном разговоре"

Однако сопредседатель Комиссии Лаура Макаллистер заявила, что вопрос независимости нельзя обойти вниманием и "нужно рассматривать все варианты".

В то же время Лейбористская партия считает, что Уэльс должен оставаться в Соединенном Королевстве. Однако в своей избирательной программе она обещала создание органа для так называемого общенационального разговора о будущем Уэльса.

Первый министр Уэльса Марк Дрэйкфорд считает, что если бы больше вопросов, касающихся Уэльса, решали на месте, а нации Британии были объединены добровольным союзом – будущее Соединенного Королевства было бы более определенным.

Управление в Уэльсе: кратко