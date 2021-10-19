Уэльс рассмотрит вопрос независимости от Великобритании
Источник:BBC
В Уэльсе заговорили о независимости от Великобритании. Соответствующий вопрос рассмотрит специальная комиссия, которая будет готовить обзор-прогноз будущих отношений региона.
Новый орган, который создали министры-лейбористы Уэльса, проанализирует вероятные изменения в системе распределения властных полномочий между Кардиффом и Лондоном. В то же время разработают варианты реформы "конституционных структур Британии, в которых Уэльс останется составляющей".
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В Уэльсе заговорили об "общенациональном разговоре"
Однако сопредседатель Комиссии Лаура Макаллистер заявила, что вопрос независимости нельзя обойти вниманием и "нужно рассматривать все варианты".
В то же время Лейбористская партия считает, что Уэльс должен оставаться в Соединенном Королевстве. Однако в своей избирательной программе она обещала создание органа для так называемого общенационального разговора о будущем Уэльса.
Первый министр Уэльса Марк Дрэйкфорд считает, что если бы больше вопросов, касающихся Уэльса, решали на месте, а нации Британии были объединены добровольным союзом – будущее Соединенного Королевства было бы более определенным.
Управление в Уэльсе: кратко
- Сейчас Кардифф – город на юге Уэльса, его столица и административный центр области – имеет полномочия во многих важных сферах управления. Речь идет об образовании, здравоохранении и местном самоуправлении. В этих сферах законодательство принимается в парламенте Уэльса.
- В то же время ряд других вопросов, в частности, относительно армии и медиа, решают в Вестминстере.
- Подобная ситуация – с Шотландией и Северной Ирландией.