Новий орган, який створили міністри-лейбористи Уельсу, проаналізує ймовірні зміни в системі розподілу владних повноважень між Кардіффом і Лондоном. Водночас розроблять варіанти реформи "конституційних структур Британії, в яких Уельс залишиться складовою".
Зверніть увагу Більшість британців вважають Brexit провалом: опитування
В Уельсі заговорили про "загальнонаціональну розмову"
Проте співголова Комісії Лаура Макаллістер заявила, що питання незалежності не можна обійти увагою і "потрібно розглядати всі варіанти".
Водночас Лейбористська партія вважає, що Уельс повинен залишатися в Сполученому Королівстві. Проте у своїй виборчій програмі вона обіцяла створення органу для так званої загальнонаціональної розмови про майбутнє Уельсу.
Перший міністр Уельсу Марк Дрейкфорд вважає, що якби більше питань, що стосуються Уельсу, розв'язували на місці, а нації Британії були об'єднані добровільним союзом – майбутнє Сполученого Королівства було б більш визначеним.
Управління в Уельсі: коротко
- Наразі Кардіфф – місто на півдні Уельсу, його столиця та адміністративний центр області – має повноваження у багатьох важливих сферах управління. Мовиться про освіту, охорону здоров'я та місцеве самоврядування. У цих сферах законодавство ухвалюється в парламенту Уельсу.
- Водночас низку інших питань, зокрема, щодо армії та медіа, розв'язують у Вестмінстері.
- Подібна ситуація – з Шотландією та Північною Ірландією.