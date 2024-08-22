Вызов для Укрпочты: в Уэльсе на почту пришло письмо, которое отправили более 120 лет назад

Во время празднования 100-летия Строительное общество Суонси нашли потерянное письмо, которое передали получателям через 100 лет. Укрпочта отреагировала на это шуткой.

Укрпочта иронично заявила, что это вызов для них. Вероятно, причиной шутки стала длинная доставка.

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Британцы получили письмо столетней давности

Swansea Building Society отпраздновало свое 100-летие. А во время мероприятия они нашли старое письмо, которое было отправлено 120 лет назад.

Это немного жутковато, я не очень любитель прикасаться к нему, потому что оно похоже на антиквариат. Такое ощущение, что он должен быть в плексигласе или что-то такое,

- сказал представитель общества по маркетингу и коммуникациям Генри Дарби.

Письмо было передано родственникам британки, которая должна была получить его еще столетие назад.

Укрпочта отреагировала на инцидент

В пресс-службе Укрпочты рассказали об этом случае и с иронией написали: "Выглядит как вызов". Вероятно, в сообщении намекается на долгую доставку.