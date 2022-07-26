В сети распространили фейковый "указ Зеленского" о лишении гражданства Порошенко и Баканова

На информационном фронте также идет война. Поэтому нужно четко проверять информацию, чтобы не наткнуться на фейки, которые распространяет враг.

В частности, недавно в соцсетях распространили ложный документ. Он на вид был якобы "указ" Владимира Зеленского о том, что он лишил гражданства пятого президента Петра Порошенко.

К теме Зеленский лишил гражданства Коломойского и Рабиновича, – источники

"Без гражданства" остался не только Порошенко

Но он не единственный, о ком говорилось в фейковом указе. Также в "документе" указывали, что гражданства лишили:

экс-руководителя СБУ Ивана Баканова

мэра Днепра Бориса Филатова

экс-омбудсмена Людмилу Денисову

подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука

жену кума путина Оксану Марченко и других.

Оказалось, что "указ" в действительности – это фейк. Указали его номер "502/2022", дату – 23 июля 2022 года. Именно такой номер был на документе, который СМИ распространили ранее по поводу лишения гражданства других лиц. Но дата на этом документе – 18 июля 2022 года.

Но это не все, что выдало злоумышленников. Ведь в "официальном документе" ошиблись и написали название столицы "Киеву". Также в Днепре говорят, что мэра Бориса Филатова гражданства не лишали.

Фейковый указ Зеленского / Фото Детектор медиа

Зеленский лишает гражданства

Было предположение, что Зеленский лишил украинского гражданства Игоря Коломойского, что наделало много шума. В реестре Государственной миграционной службы для проверки паспортов, паспорт олигарха уже значится как недействительный.

Отсюда вытекало опасение, что таким образом Коломойский может избежать попадания в реестр олигархов. В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов уверял, что гражданство не имеет к реестру отношения. Ведь в него попадают даже иностранцы, имеющие бизнес в Украине и которых можно считать олигархами.

Также был случай, когда глава территориальной обороны Днепропетровской области Геннадий Корбан пытался въехать в Украину. Пограничники забрали у него паспорт. Ему сообщили, что его украинское гражданство приостановлено, но не показали ему никаких документов, которые могут это подтвердить.

Детальнее о том, что Коломойский мог потерять гражданство: смотрите видео