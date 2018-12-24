Указ о выводе войск США из Сирии уже подписан, – CNN

Указ о предстоящем выводе американских войск из Сирии подписан.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в министерстве обороны США.

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Источник телекомпании, сообщил, что указ подписал глава Пентагона Джеймс Маттис.

Отмечается, что в указе сообщается, "как и когда будет осуществляться вывод американских войск из Сирии, но чиновник не предоставил никаких дополнительных подробностей операции".

Напомним, что 19 декабря, Дональд Трамп объявил, что войска США в Сирии победили террористов "Исламского государства". Также лидер США отдал приказ вывести американские войска из страны. Такое решение вызвало неоднозначную реакцию со стороны мирового сообщества. В частности, лидер либералов в Европарламенте Ги Вергофстадт его раскритиковал – дипломат считает, что это сделает европейцев более уязвимыми.